¿Qué tan saludable es comer comer yogur todos los días?

El yogur es un lácteo fermentado obtenido a partir de la leche. Es originario de Asia Occidental y el Medio Oriente, y es un alimento muy reconocido por sus propiedades nutritivas y por su versatilidad.

Para su elaboración, la leche es sometida a la acción de bacterias ácido-lácticas específicas, como Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, las cuales transforman la lactosa, es decir, el azúcar de la leche, en ácido láctico, provocando la coagulación de la leche y dando como resultado el yogur, con su textura y sabor tan característicos.

El yogur ha formado parte de la dieta occidental durante cientos de años, llegando eventualmente a todo el mundo. Esto se debe a que, tanto su versión natural, versiones deslactosadas y con frutas, mantienen la cualidades saludables pese a las modificaciones, especialmente los probióticos.

Además, aporta nutrientes importantes como proteína, calcio, fósforo, magnesio, potasio, vitaminas del complejo B como B12 y riboflavina.

¿Qué tan saludable es comerlo todos los días?

El yogur juega un papel importantísimo en el fomento de una microbiota intestinal diversa , la cual se asocia a un menor riesgo de desarrollar enfermedades como la obesidad, diabetes tipo 2 y trastornos inflamatorios crónicos.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista The Journal of Nutrition, “Los consumidores de yogur tienen una mayor ingesta de nutrientes que los no consumidores” y desarrollan hábitos más saludables. Explican que “los consumidores de yogur exhiben comportamientos no nutricionales más saludables”, incluyendo menor prevalencia de fumar, y un aumento en la actividad física.

De la misma manera, tanto niños como adultos consumidores de este alimento, tienen una dieta de mayor calidad y son menos propensos a desarrollar sobrepeso u obesidad.

Debido a todos sus nutrientes, su consumo regular puede fortalecer el sistema inmunológico y beneficiar a la salud cardiaca, ya que aumenta el colesterol HDL, conocido como colesterol bueno, y reducir la presión arterial alta.

Se recomienda consumir de 200 a 250 gramos de yogur al día, lo que equivale a una o dos unidades, dependiendo del tipo de envase.

