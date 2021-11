Alimentación en serio

Después de trabajar como consultora para restaurantes en la Ciudad de México durante más de 12 años en costeo, armado de menús, búsqueda de proveedores, configuración de recetas y entregando restaurantes llave en mano, Salime decidió probar suerte viniendo a Guadalajara y montando el propio, hace un año. Ella lo define como cocina consciente. Con sabores reales, sin azúcares ni grasas añadidas. Todo desde scratch.

Ella, consciente de que hay comida que se puede hacer saludable sin que sepa mal o raro por los ingredientes, ha creado un menú espectacular, lleno de sabor y nuevas texturas que seguro te asombrarán como a mí.

Estuve ahí para desayunar con mi familia y ordenamos entre otros platillos éstos: enchiladas de pepián con pollo $150, son tres enchiladas de lo más original y buenas, sorprendentes en realidad. Ellos muelen la pepita junto con epazote, perejil, cilantro, clavo y comino hasta hacerla una pasta de color crema y la aligeran con caldo de pollo, para ponerla encima de los tres tacos muy abultaditos de pollo deshebrado, espolvoreados con ajonjolí negro y blanco y cebolla encurtida. Son un imperdible.

Uno de mis hijos pidió chilaquiles rojos $95 vienen en triángulos un poco grandes diría yo horneados y un poco más gruesos de lo normal lo que los mantuvo crujientes hasta el último bocado. La salsa es espesa y no pica y se adhiere perfectamente al totopo de maíz puro, la decoran con líneas de crema, queso fresco y cebolla en picada muy fina y cilantro. Se acompañan de frijoles muy molidos. Es un plato Realmente bueno.

No podía faltar los salty hot cakes $120 son tres hot cakes con sombrero (huevo estrellado encima) y una tira de tocino, el huevo es orgánico y el tocino es de pechuga de pavo y se acompaña con miel de maple. Son confeccionados con harina sin gluten, ghee (que es esta mantequilla clarificada, que significa que una vez derretida, le quitan los sólidos lácteos y la grasa butírica. Es decir, lo que queda arriba y los sedimentos pues), yogurt sin azúcar y canela. No saben lo suavecitos que estaban, de no creerse. De sabor diferentes a lo que estamos acostumbrados pero, muy cumplidores. Es un plato con que le queda también al dicho: quien peca y reza empata.

Por último, mi hijo, el chico, que sigue mis (malos) pasos ordenó bagel de queso y tocino $145 es de masa madre y es mucho más suave que un bagel tradicional, quizá entre la suavidad de un cuernito y el sabor de un bagel. Se prepara con un mix de tres quesos a la plancha hasta formar una costra, que le da un sabor delicioso, y se le agrega este tocino de pavo, del que no notas gran diferencia, con una embarradita de tomate deshidratado y un aderezo de mostaza antigua, acompañado de una ensalada de kale.

La verdad no sabía que era comida tan saludable pero, ya estando ahí decidimos darnos la oportunidad, y valió mucho la pena, regresaremos a probar el menú de comidas.

¡Sé feliz!

TOMA NOTA

Aló Súper Deli