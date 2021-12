El tapatío Álex Siordia figura como uno de los diseñadores más talentosos de Guadalajara, creador de la colección de "funny sweaters" navideños en colaboración con C&A, en los cuales podemos leer divertidas frases como "No tía, no tengo novix", "All I Want For Christmas Is Dormir" o "Dear Santa, sigo esperando el hornito".

Dicha colección, según reveló el diseñador tapatío en el video promocional de C&A, pretende tomar una tradición estadounidense como lo son los "ugly sweaters" y darle un toque mexicano, con frases y una estética que hace honor a la Navidad en México.

La colección de suéteres "NAVIDAD MX" fue la primera de varias colaboraciones entre Alex Siordia y C&A. CORTESÍA/ C&A

Previo a la colección NAVIDAD MX de “funny sweaters” lanzada el año pasado, Álex Siordia creó la ahora viral sudadera con la leyenda “No tía, no tengo novix”. Sobre este antecedente de 2017, el tapatío nos platicó en entrevista más detalles.

"Todos los años acostumbro lanzar un producto por la temporada navideña, y ése quise que el producto sí solucionara una necesidad, y aunque yo no tengo tías o tíos que hagan preguntas incómodas, sé que la más común es preguntarte por el novio o la novia. Entonces las diseñé, subí un prototipo a Twitter y se empezaron a vender como pan caliente. Al día siguiente me estaban buscando de blogs para hacer notas, y apareció en un programa de televisión como lo más viral de la semana. Aunque sabía que era una buena idea, nunca esperé que se escalara tanto".

Tras el éxito de la sudadera estampada de Álex Siordia, C&A lo contactó para crear toda una colección esta vez en formato de suéter. Sobre esta diferencia de materiales, el diseñador reveló que "más que un esfuerzo fue una oportunidad de por fin darle al producto la salida en el material óptimo, aunque es verdad que es un reto cuidar la cantidad de colores de hilos, al final ésto logró consolidar el proyecto como lo imaginé desde el principio".

CORTESÍA/ C&A

Álex Siordia y C&A

La colección "NAVIDAD MX" fue la primera colaboración entre Álex Siordia y la marca de ropa, sin embargo no es la única a la fecha. Después del rotundo éxito que tuvieron con los suéteres, colaboraron en un filtro de Instagram por el mes del orgullo a beneficio de diferentes asociaciones LGBTTIQ+.

Además, se crearon varios filtros -también de Instagram- con motivo navideño. Uno que hacía nevar en los escaparates de la tienda, otro que te decía qué frase de los suéteres te representaba más, y otro que reaccionaba directamente sobre los suéteres y los animaba mientras el usuario lo tenía puesto.

"Aprovechar la tecnología que tenemos a nuestro alcance para complementar el diseño me parece importante y trato de aplicarlo cuando es conveniente", explica Álex Siordia en entrevista.

CORTESÍA/ C&A

"Tener una colaboración con C&A es muy importante para mí porque logró llevar mi proyecto a todo México, el hecho de estar presente en todas las tiendas del país acerca el diseño a toda la gente. Me considero una persona muy exigente con mi propio trabajo, por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle y al final el resultado de las suéteres y las etiquetas fue de muchísima calidad y estoy muy contento por ésto". Explica Siordia.

Navidad MX

La exitosa colección lleva el nombre de "Navidad MX". Respecto a la inspiración detrás de ella, Álex Siordia comparte lo siguiente:

"Creo que la inspiración principal fue la navidad con mi familia, son un reflejo de todo lo que he vivido de niño. Me inspiré en el arte y la ilustración de José Luis Moro y Alejandro Rangel, en las posadas, en los elementos del nacimiento. Prácticamente en la decoración navideña de la casa de mi abuelita Carmelita, en Santa Tere".

"Creo que la que más me representa es ALL I WANT FOR XMAS ES DORMIR, porque soy muy dormilón".

La colección está dirigida prácticamente para toda la familia, hay prendas para niños, niñas y adultos, y aunque los diseños sí están separados como de hombre y de mujer, pueden ser usados por todos sin problema alguno.

Álex y la Navidad mexicana

¿Qué es lo que más le gusta a Álex Siordia de la Navidad mexicana?

"El folkore navideño mexicano tiene mucha personalidad, me gusta mucho ir a los tianguis navideños nada más para escuchar la música desafinada y empalmada de todas las series de luces que están a la venta, me encantan las figuritas de barro de los nacimientos todas desproporcionadas entre si, el olor del heno y del musgo, los colores de las lámparas de papel, valoro mucho la sinceridad de estas expresiones. Éso, y que los mexicanos buscamos cualquier pretexto para reunirnos, por ejemplo, en mi casa nos juntamos desde el 22 de diciembre para empezar a preparar todo para Nochebuena".

¿Canción navideña favorita?

"La Marimorena".

¿Plan navideño? (Viaje o quedarse en casa).

"En casa, totalmente, en pijama y preparando todo para el 24. Nunca me ha tocado viajar para Navidad, pero pasarla en familia es prioridad".

All I Want For Christmas Is: Tranquilidad.

