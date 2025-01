Gran parte de los productos antienvejecimiento del mercado se centran en la preservación y regeneración del colágeno. Esto se debe a que esta sustancia es una proteína esencial en el cuerpo humano, ya que lo constituye en 30 puntos porcentuales.

El colágeno contribuye a la firmeza y a la elasticidad de la piel, pero, con el paso del tiempo, la pérdida de esta proteína en el organismo contribuye al adelgazamiento y flacidez, lo que facilita la aparición de arrugas.

A pesar de las promesas, los productos con colágeno varían en eficacia. Sin embargo, de acuerdo con los expertos, implementar tres acciones en nuestra vida cotidiana nos ayudará a evitar los pliegues en la piel.

¿Qué tan efectivos son los productos con colágeno para las arrugas?

Aunque los suplementos de colágeno, como cápsulas o polvos, están ampliamente disponibles, los estudios sobre su efectividad no son concluyentes.

En muchos casos, la investigación no se ha realizado en humanos o no emplea dosis prácticas para el consumo diario. Además, los suplementos no están regulados por la FDA, lo que dificulta evaluar su seguridad y beneficios reales.

Según Mayo Clinic, los productos como sueros o cremas hidratantes que contienen colágeno suelen incluir términos como "péptidos de colágeno altamente hidrolizados". Sin embargo, la estructura molecular del colágeno es demasiado grande para ser absorbida directamente por la piel, lo que limita su efectividad.

Estos productos tampoco están regulados como medicamentos, por lo que sus beneficios reales son cuestionables.

En tratamientos dermatológicos o de cirugía plástica, el colágeno se administra mediante procedimientos clínicos, como inyecciones de rellenos dérmicos. Estas intervenciones son más efectivas para aumentar el volumen en las capas profundas de la piel y abordar signos visibles del envejecimiento. Sin embargo, requieren consulta médica y no están disponibles como productos de venta libre.

No te pierdas: Técnicas para reducir el estrés, según la psicología

¿Cómo puedo evitar las arrugas en la cara?

La exposición al sol y el tabaquismo son las principales causas del envejecimiento prematuro de la piel. Por lo tanto, según Mayo Clinic, las 3 claves para evitar las arrugas son:

Usar protector solar regularmente

Evitar fumar

Limitar el consumo de alcohol

Estas acciones protegen el colágeno natural de la piel y ayudan a prevenir el daño acumulativo que genera arrugas.

No hay píldoras mágicas ni tratamientos universales para revertir los efectos del envejecimiento. Adoptar un enfoque preventivo, con hábitos saludables y consultas médicas adecuadas, es la mejor manera de cuidar la piel y mantener su firmeza a largo plazo.

Lee también: Esta legumbre regula el azúcar en la sangre y está en tu despensa

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp