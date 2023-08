Acampa rodeado de lujos

Si eres amante de la naturaleza, pero también te importa mucho la comodidad y el lujo, hay un concepto ideal para ti, se trata del glamping. ¿En qué consiste? El arquitecto Roberto Pérez, líder de Ecocamp-Econsulting, quien es consultor especializado en turismo sostenible, en proyectos de planeación y arquitectura en entornos naturales, explica a detalle para EL INFORMADOR de qué trata.

Además, también te presentamos algunas opciones de dónde puedes vivir esta experiencia que se resume en acampar, pero con las ventajas de un hotel cinco estrellas.

Expresa Roberto que el término del concepto viene del idioma inglés, el cual está acuñado por la combinación de dos palabras: glamour y camping: “Entonces a partir de la sofisticación y el campamento es como se logra el resultado de este producto y opción de alojamiento temporal. Es estar en un entorno natural con arquitectura blanda”, es decir, que tiene cubiertas de lona con un amueblado “muy exquisito” con toda la estética del diseño de interiores.

“Habrá glampings que tengan un valor de paisaje de mayor o menor, pero siempre es una constante, el hecho de que tu área de alojamiento tenga una vista privilegiada, es también uno de los valores agregados de este concepto”.

Estos hoteles ofrecen confort en cada espacio. CORTESÍA

Además, comparte Roberto que si se exploran los orígenes del glamping, éste viene desde la época Antes de Cristo. Recuerda que uno de los imperios que lo utilizó fue el romano, el cual en su expansión por toda Europa le daba hospedaje a emperadores o personajes de élite montando campamentos con estas características de lujo, “con cubiertas y paredes de lona o de tela y luego los decoraban con un amueblado exquisito”.

Luego, también aparece en la Edad Media, donde estos campamentos se desarrollaban en contextos bélicos, pero claro, que en ese momento no estaba definido el glamping como experiencia turística, esto sucede hasta la actualidad, el cual recuerda Roberto, tiene su origen en la última década del siglo XIX en los safaris africanos, “los cuales, en sus inicios, únicamente tenían el objetivo de brindar alojamiento a cazadores. Primordialmente, quienes comenzaron a impulsar mucho el tema del glamping en el continente africano, fueron los británicos, quienes promovían mucho la cacería”.

Aunque en este momento, resalta que ya hay proyectos de safari que se ligan a este concepto de lujo, unos que se enfocan en la cacería y otros abocados a la conservación de ecosistemas, “en donde promueven la cacería fotográfica”.

En América, comenta Roberto que los conceptos de glamping muy bien posicionados están en la zona de La Patagonia, sobre todo en Chile, en donde se ha capitalizado y se ha vinculado este esquema de sofisticación con el disfrute de estar en ecosistemas únicos, “y visitar, sobre todo, un paisajes sin igual”.

Asimismo, expresa Roberto que el glamping por tratarse de un híbrido entre campamento y glamour, los rangos de costo de alejamiento por noche, no son los mismos de un campamento normal.

Las instalaciones exteriores permiten conectarse con el medio ambiente. CORTESÍA

El mercado en Jalisco

Roberto habla de algunas de las opciones de glamping que hay en el estado, como Conecta Glamping, en el bosque de La Primavera, donde se ingresa por Mariano Otero; también, hay otro de ellos en Ferrería de Tula, en la sierra de Tapalpa: se llama El Nido.

“Cabe mencionar que el glamping en Jalisco es reciente, la aparición de proyectos no tienen tantos años como en otras regiones. Por ejemplo, a nivel nacional encontramos proyectos consolidados en la zona de Tulum y Riviera Maya, así como Valle de Guadalupe, en Ensenada, con la ruta del vino”.

Recuerda que en nuestro estado, los conceptos de glamping que hay ofrecen sus opciones de acuerdo a cómo se vinculan con sus actividades turísticas: “En Conecta Glamping lo relaciona mucho con la operación de las rutas de bicicleta de montaña”.

También se le cuestionó sobre qué otras zonas de Jalisco pueden ser idóneas para desarrollar estas experiencias, resaltando que él le ve buenas posibilidades a la sierra El Cuale, que está entre los municipios de Mascota, Talpa de Allende, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta. “Es un área de más de 110 mil hectáreas. Aquí de lo que se trata es que donde se ubique el glamping, esté lo más descontextualizado hacia lo urbano, que realmente estés en un espacio natural, que evidentemente vamos a encontrar algunos que estén más vinculados a los entornos urbanos, pero ya están alejándose de la esencia”.

La estructura de las habitaciones de estos “campamentos” permite que los huéspedes disfruten de admirar el cielo. CORTESÍA

También resalta que otras de las zonas propensas a que exista el glamping es toda la cuenca del lago de Chapala, así como la Región Sur Lagunas y sierra del Tigre. Incluso, externa que su equipo, como consultores tiene un proyecto para la zona de Amatitán en la Ruta del Tequila y en el campamento base Atoyac de Ecocamp se tiene planeado implementar próximamente unidades de glamping.

Además del factor naturaleza y sofisticación, el diseño de interiores y la arquitectura juegan un papel importante para que un glamping tenga éxito, pues tiene que ser lo suficientemente atractivo y vistoso para que el cliente quiera ir para publicar sus selfies en Instagram o hacer sus Tik Toks de estilo de vida, por ejemplo.

El glamping también debe apostar por experiencias gastronómicas importantes, así como por lo sustentable y sostenible, a propósito de que se sitúa en entornos naturales. “Aunque no es un tema obligado, es deseable que el glamping esté vinculado a una operación de turismo sostenible. Quienes no traigan su proyecto en esa línea, de alguna manera que le trabajen, porque si estás disfrutando de un entorno natural, una de las premisas debe ser impactar de menor manera el ecosistema, porque por el simple hecho de pisar uno al que no pertenecemos, ya hay un impacto”, finaliza.