6 acciones que realizan los personas conscientes de sí mismas, según psicóloga

La psicóloga Dra. Ana Yudin cuenta con casi medio millón de suscriptores en su canal oficial de YouTube en el que comparte mensajes introductorios y promocionales de la salud mental. En varias ocasiones, sin realizar un diagnóstico, ha señalado diversos aspectos que es necesario notar o que es posible encontrar en distintos estados mentales. Entre sus videos más populares se encuentran aquellos se encuentran aquellos relacionados con la forma de relacionarse, especialmente en pareja, de los humanos. Sin embargo, hay todo un mundo por explorar en la psicología y en su canal de contenidos.

Un aspecto importante de las relaciones sanas es la autoconsciencia. Hay que saber de dónde se parte, con qué se cuenta, cuáles son las debilidades y fortalezas de uno mismo para poder mantener vínculos sanos con los demás y con el mundo. Si en algún momento de tu vida has estado o sostienes un proceso terapéutico, seguro habrás oído hablar de conceptos como estos. Sin embargo, si no lo haz hecho, recuerda que nunca es tarde para comenzar a trabajar en uno mismo.

Estas son las 6 acciones que realiza una persona autoconsciente según la Dra Ana Yudin

Comprende e identifica sus emociones

Saber claramente por qué nos sentimos de determinada forma y cómo se reproducen esas emociones en nuestra persona y forma de actuar no es algo tan sencillo. Cada persona muestra comportamientos distintos y procesa las diversas emociones por las que pasa en el día a día de forma distinta. Otro punto clave de este estado de consciencia es la capacidad de especificar la raíz de cada emoción. Por ejemplo, una persona consciente sería capaz de decir: me siento temeroso por esta situación determinada y sé que eso produce esta clase de reacciones físicas en mi persona y es por eso que siento el impulso de hacer esto. Así mismo, dichas reacciones no deberían violentar al otro.

Comprende y trabaja con sus propios mecanismos de defensa

Las emociones negativas suelen producir reacciones de defensa y protección. Es un aspecto natural de la supervivencia humana. Sin embargo las personas autoconscientes son capaces de identificar cuando un pensamiento o forma de actuar es parte de su mecanismo de defensa. Por ejemplo, si existe una inseguridad, hay probabilidades de que la reacción del otro pueda incrementar esa sensación negativa. Sin embargo, una persona con el nivel de consciencia trabajado sabrá identificar que eso es un mecanismo de defensa que lo priva de la realidad a través de una proyección.

Comprende como es percibido por los demás

Muchas veces las personas creemos que el entorno nos percibe de manera negativa. Sin embargo, los matices personales suelen estar alejados de la realidad. La capacidad de escuchar, procesar y recibir los consejos de los demás es importante. La clave está en saber procesar las retroalimentaciones del mundo desde el contexto en el que vienen y en la calidad en la que se presentan y además sostener una imagen propia cercana a la real.

Toma responsabilidades de sus acciones

Una persona autoconsciente sabe que se equivoca e identifica los daños que producen sus acciones. Esto quiere decir que son capaces de pedir perdón de forma clara y efectiva, y que pueden cambiar sus comportamientos en lugar de proyectar sus errores, evadirlos o negarlos.

Identifican las causas internas de sus comportamientos

Las personas autoconscientes son capaces de señalar los motivos detrás de sus errores y sus aciertos. Y en ninguno de esos casos se trata de excusas, sino justo del autoconocimiento y la percepción correcta de su entorno.

Conoce sus fortalezas y debilidades

Y no solo las identifica, sino que es capaz de comprender su influencia en los demás derivado de estas características. Esto quiere decir que pueden trabajar en cada uno de estos rubros de manera consciente.

OB