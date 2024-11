9 tácticas de manipulación a las que hay que estar alertas, según psicóloga

La Dra Ana Yudin tiene un canal en YouTube con cerca de medio millón de suscriptores. En su contenido, sube videos introductorios a temas importantes que se desarrollan en psicoterapia y con la ayuda de expertos en estos temas de salud mental. En esta ocasión diseccionaremos nueve acciones que suelen presentarse cuando una persona ejerce algún tipo de manipulación sobre la otra. Puede que te enfrentes con este tipo de reacciones en la vida o que incluso en algún momento tu mismo hayas utilizado uno de estos mecanismos como defensa.

Revisa cada uno para identificarlos y mejorar la forma en que te relacionas con los demás. Recuerda que esta nota es meramente informativa y no está realizando ningún tipo de diagnóstico. Este tipo de temáticas deben tratarse con expertos de la salud a través de terapias psicológicas.

Invalidar el derecho al límite

A veces sucede que, cuando una persona muestra alguna inconformidad o decide hacer vocal algún límite que desea establecer con respecto a otra, surjan frases reaccionarias del tipo "no deberías de sentirte así", "no veo por qué debería de cambiar lo que hago", "no me parece razonable que te sientas de esta u otra manera". Este tipo de reacciones defensivas pueden reflejar una falta de capacidad de la persona de ser receptiva y ponerse en los zapatos del otro siquiera para primero escuchar la situación que le acaban de plantear. Por supuesto que los límites se pueden discutir, desarrollar o explicar de otra manera, sin embargo, el camino es a través de una conversación sana y responsable.

Negar hechos, palabras o acciones

Una persona manipuladora puede tener muchos problemas en aceptar que cometió un error. El hecho de que se les señale los hace sentir muy avergonzados y, lejos de enfrentar y apropiar ese sentimiento, buscarán huir de él a toda costa. Intentarán, sobre cualquier motivo, preservar la integridad de su imagen, aunque esta sea ligeramente ficticia. El problema es que en cierto punto puede que cuestionen hasta tus recuerdos, lo cual es delicado especialmente con la siguiente acción.

Distorsionarán las situaciones

Ante el acorralamiento puede que estas personas comiencen a modificar las perspectivas de los sucesos que vives con ellos. Bien se trate de pequeños matices o de cambios completos de las situaciones, las mentiras o falsificaciones buscarán cambiar la situación hasta un punto en el que se beneficien de ella. Recuerda que el objetivo, consciente o no, será evadir la responsabilidad.

Justificarán todo

Siempre habrá una justificación para el comportamiento. Además, buscarán que empatices con sus razones. Que en muchas ocasiones son válidas e importantes, pero que no abonan nada a la situación presente en la discusión. Pasar un mal momento no es justificación para direccionarlo hacia la otra persona.

Intentarán convertirse en la víctima del momento

En algunos casos buscarán voltear el tablero y convertirse en los ofendidos por la situación. Frases o argumentos como "después de todo lo que he hecho por ti" serán el camino para el siguiente paso.

Te culparán

Al no poder hacerse responsable de ninguna situación, la culpa será reflejada al frente.

Voltear la situación

En cierto momento sucederá que los roles iniciales se intercambiaron. Ahora es la otra persona la que señala y señala situaciones, a veces relacionadas, a veces no, contra la otra. Sin embargo, este mecanismo no es emocionalmente responsable. Un señalamiento debe hablarse y resolverse en el momento.

Buscarán otras salidas para castigarte

Puede ser a través del enojo, gritar, golpear paredes o cosas, huir, o cualquier cosa que incomode y que desvíe la atención sobre su persona. El objetivo de esto es asegurarse de que nunca más los confrontes por el temor a que una de estas cosas vuelva a suceder.

Volver a rebasar el límite

Es más común de lo que deseamos, pero eso no significa que debamos dejar de reforzar los límites establecidos y solicitar su respeto a través del diálogo.

