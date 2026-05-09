5 sentimientos que los perros perciben de los humanos y no lo sabías

Los perros son las mascotas más populares en los hogares del mundo. Su compañía, apreciada tanto por niños como por adultos, los ha convertido en parte esencial de muchas familias. Ya sea durante los paseos matutinos o en los momentos de juego antes de dormir, estos animales nos acompañan y ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo.

La relación entre los perros y los seres humanos se remonta a más de 35 mil años y tiene parte de su origen en la cercanía genética que este animal comparte con el lobo.

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Durante el período paleolítico, etapa que marcó el surgimiento de la vida humana, algunos grupos comenzaron a domesticar a lobos conocidos científicamente como Canis lupus, que merodeaban los asentamientos en busca de calor y alimento. Así comenzó un vínculo que perdura hasta nuestros días.

¿Qué sentimientos humanos perciben los perros?

Las situaciones estresantes que vivimos diariamente son detectadas por estos animales. De acuerdo a una investigación de la Queen’s University Belfast, en Irlanda del Norte, 36 personas fueron convocadas y puestas a prueba a exámenes matemáticos. Fue así que recolectaron tomas de sudor y de aliento de los participantes para realizar informes sobre los niveles de estrés.

Después los perros recibieron las muestras de determinados olores tomados de la prueba y de los momentos de relajación tomados cuatro minutos antes de la prueba. ¿Cuál fue el resultado? Todos los perros detectaron correctamente la muestra estresada.

Las mentiras: Muchas veces mentimos, a veces creemos que con razón suficiente y otras sin necesidad, y en algunas pocas ocasiones para ganar discusiones. Sin embargo, aunque nadie perciba nuestras mentiras los perros pueden hacerlo. Un estudio realizado por la Universidad de Viena tomó a 260 canes para estudiar cómo reaccionan ante una mentira. Después de generar un lazo de confianza entre el animal y el humano, la persona depositaba la comida en uno de los cubos idénticos. Después de que la persona le indicaba erróneamente donde se encontraba la comida, la sorpresa no se hacía esperar y el perro decidía seguir su propio instinto eligiendo el repositorio correcto.

Después de que los perros cometen alguna mala acción es normal que las personas los regañen y les recuerden que no deben hacerlo. La manera en que comprobamos que pueden percibir nuestro enojo es la siguiente: la mirada y la cabeza gacha los delata acompañada la acción con la cola escondida entre las piernas que son una muestra de disculpa ante nuestro enojo.

Los perros pueden percibir cuando una persona está ansiosa gracias a cambios en la respiración, el comportamiento y hasta el olor corporal. Esto puede hacer que se muestren inquietos, más protectores o pegados a sus dueños.

Cuando una persona está feliz, los perros suelen notarlo por el tono de voz, las expresiones faciales y la energía positiva. Por eso reaccionan moviendo la cola, jugando más o buscando convivir.



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