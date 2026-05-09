5 sentimientos que los perros perciben de los humanos y no lo sabías

Los perros son las mascotas más populares en los hogares del mundo. Su compañía, apreciada tanto por niños como por adultos, los ha convertido en parte esencial de muchas familias. Ya sea durante los paseos matutinos o en los momentos de juego antes de dormir, estos animales nos acompañan y ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo.La relación entre los perros y los seres humanos se remonta a más de 35 mil años y tiene parte de su origen en la cercanía genética que este animal comparte con el lobo.Durante el período paleolítico, etapa que marcó el surgimiento de la vida humana, algunos grupos comenzaron a domesticar a lobos conocidos científicamente como Canis lupus, que merodeaban los asentamientos en busca de calor y alimento. Así comenzó un vínculo que perdura hasta nuestros días.CA