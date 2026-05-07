Estos 5 perros son los mejores para quedarse solos en casa

La rutina laboral obliga a miles de dueños a dejar a sus perros solos durante largas horas. Según el portal especializado ExpertoAnimal, elegir al compañero canino adecuado desde el principio es absolutamente vital para evitar la temida ansiedad por separación mientras tú te encuentras trabajando en la oficina.

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No todos los perros soportan el aislamiento de la misma manera durante tu extensa jornada laboral, ya que algunos requieren atención constante. Adoptar de forma verdaderamente responsable implica investigar y conocer a fondo qué razas tienen un temperamento mucho más independiente y tranquilo para esperarte pacientemente en la comodidad de tu hogar.

Las 5 razas más independientes

El Lhasa Apso encabeza esta fabulosa lista gracias a su naturaleza guardiana, serena y sumamente leal, siendo un perro ideal para vivir en espacios pequeños o departamentos. Le sigue muy de cerca el chow chow, un perro mundialmente famoso por su carácter reservado y casi felino, que disfruta enormemente de su propio espacio sin requerir mimos a cada instante.

El chow chow, un perro mundialmente famoso por su carácter reservado. UNSPLASH / M. AGHROUT

Por otro lado, el basenji es una opción perfecta porque rara vez ladra, mantiene una higiene impecable y gestiona la soledad con una elegancia verdaderamente sorprendente. A su vez, el simpático basset hound, con su energía moderada y patas cortas, prefiere tomar largas y placenteras siestas en el sofá antes que hacer travesuras destructivas mientras tú no estás presente.

Finalmente, el siempre popular Chihuahua resulta ser una excelente alternativa si se le educa correctamente y se le socializa desde que es apenas un cachorro. Aunque suelen ser muy apegados a sus dueños, su diminuto tamaño y gran adaptabilidad les permiten entretenerse solos sin mayor problema, siempre y cuando cuenten con los juguetes adecuados a su disposición.

UNSPLASH / MIKE

El peligro del aislamiento en perros

Aunque estas cinco razas son muchísimo más tolerantes a la ausencia humana, los expertos advierten que ningún animal de compañía debe permanecer aislado por más de ocho horas diarias. El abandono emocional prolongado puede desencadenar problemas de comportamiento muy graves, como el síndrome de privación sensorial, afectando severamente su salud mental y su calidad de vida a largo plazo.

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Para garantizar que tu mascota sea plenamente feliz durante tu ausencia, es un requisito fundamental implementar el enriquecimiento ambiental en cada rincón de tu vivienda. Esto significa dejarle a su alcance juguetes interactivos rellenables o deliciosos premios escondidos que mantengan su mente ágil y ocupada hasta el feliz momento de tu regreso a casa.

Tips rápidos para un perro feliz en casa

Si ya tienes la fortuna de convivir con uno de estos maravillosos ejemplares o planeas visitar un refugio para adoptar pronto, existen pequeñas acciones diarias que marcan una diferencia abismal. Aquí te compartimos los mejores y más efectivos consejos para que tu perro disfrute al máximo su tiempo a solas sin sentir tristeza:

Sácalo a pasear al menos 30 a 40 minutos antes de irte a trabajar para que drene toda su energía acumulada. Deja la televisión o la radio encendida a un volumen bajo para que escuche voces humanas y no se sienta en un silencio total. Evita por completo las despedidas dramáticas; sal de casa con total naturalidad para no generarle angustia previa.

Tener un perro maravilloso y trabajar fuera de casa es totalmente compatible si tomas decisiones informadas, conscientes y muy responsables desde el primer día. Evalúa con honestidad tu estilo de vida actual, visita tu refugio local más cercano y prepárate para recibir un amor incondicional que te alegrará el corazón cada tarde al cruzar la puerta.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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