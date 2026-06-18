5 plantas que alejan las moscas de tu casa: las repelen sin necesidad de insecticida

Con la llegada del calor, las moscas suelen convertirse en visitantes frecuentes dentro del hogar. Aunque existen numerosos productos químicos para combatirlas, cada vez más personas buscan alternativas naturales que resulten menos agresivas para el ambiente y más seguras para la familia.

Entre estas opciones destacan ciertas plantas aromáticas y ornamentales que, gracias a los compuestos que producen de forma natural, ayudan a crear un entorno menos atractivo para estos insectos. Además de aportar color, aroma y frescura a jardines, terrazas o interiores, pueden convertirse en una herramienta complementaria para reducir la presencia de moscas.

Si bien ninguna planta garantiza una eliminación total de estos insectos, algunas especies contienen aceites esenciales y sustancias volátiles capaces de interferir con su sistema olfativo, dificultando que localicen alimento o lugares adecuados para posarse y reproducirse.

Ajenjo (Artemisia absinthium)

Originario de Europa, Asia y el norte de África, el ajenjo ha sido utilizado desde hace siglos tanto en la medicina tradicional como en la agricultura. Su característico aroma intenso proviene de compuestos como la tuyona, el alcanfor y diversos terpenos.

El ajenjo (Artemisia absinthium) es una hierba perenne muy aromática y de sabor extremadamente amargo. CANVA

Estas sustancias generan un olor particularmente desagradable para las moscas, así como para otros insectos como polillas, pulgones y ácaros.

Para potenciar su efecto

Se recomienda colocar macetas cerca de ventanas, puertas o zonas de acceso frecuente de insectos. También es útil podar ligeramente sus hojas de vez en cuando para estimular la liberación de aromas.

Ruda (Ruta graveolens)

La ruda tiene su origen en la región mediterránea y ha estado rodeada de simbolismos desde la Antigüedad, cuando era utilizada tanto en rituales como en la protección de cultivos.

Son conocidas comúnmente como rudas, y diferentes autores aceptan entre 8-40 especies en el género. PIXABAY

Su eficacia como repelente se debe a compuestos como la rutina, las furanocumarinas y diversos aceites esenciales que desprenden un olor fuerte y persistente. Las moscas suelen evitar espacios donde la planta está presente.

Para aprovechar mejor sus propiedades

Puede colocarse cerca de puertas y balcones, especialmente en lugares con buena ventilación que favorezcan la dispersión de sus aromas.

Salvia (Salvia officinalis)

Originaria del Mediterráneo, la salvia es una de las plantas aromáticas más apreciadas en la cocina y en la jardinería. Sin embargo, también destaca por sus propiedades repelentes.

Salvia es el género de plantas más numeroso de la familia de las lamiáceas. CANVA

Sus hojas contienen cineol, alcanfor y tuyona, compuestos aromáticos que resultan poco atractivos para diversas especies de insectos voladores. Cuanto más sol recibe la planta, mayor es la producción de aceites esenciales. Por ello, mantenerla en espacios soleados ayuda a potenciar su efecto. Algunas personas incluso utilizan hojas secas de salvia para aromatizar ambientes y reforzar la acción repelente.

Pimienta de Cayena (Capsicum annuum)

Aunque es más conocida por su uso culinario, la pimienta de Cayena también puede contribuir a mantener alejadas ciertas plagas. Esta variedad de chile tiene su origen en América Central y del Sur.

El pimiento de Cayena, también llamado simplemente cayena, es un tipo de Capsicum annuum. CANVA

Su principal compuesto activo es la capsaicina, responsable de la sensación picante característica de sus frutos. Aunque las moscas no perciben el picante como los humanos, la presencia de estos compuestos altera las señales químicas del entorno y puede reducir la actividad de algunos insectos.

Para obtener mejores resultados, conviene ubicar las macetas en zonas cálidas y soleadas donde la planta pueda desarrollarse adecuadamente.

Lavanda (Lavandula angustifolia)

Originaria de la cuenca mediterránea, la lavanda es una de las plantas aromáticas más populares del mundo. Su agradable fragancia para las personas tiene el efecto contrario sobre muchos insectos.

Lavandula es un género de plantas de la familia de las lamiáceas. CANVA

La planta produce linalool y acetato de linalilo, compuestos que actúan como repelentes naturales para moscas, mosquitos y algunas polillas. Para intensificar su aroma, se recomienda colocarla en espacios con abundante luz solar y realizar podas periódicas. También puede combinarse con otras aromáticas para crear una barrera vegetal más efectiva alrededor del hogar.

Una solución natural que complementa la limpieza del hogar

Aunque estas plantas pueden ayudar a disminuir la presencia de moscas, los especialistas recuerdan que su eficacia aumenta cuando se combinan con hábitos básicos de higiene, como mantener los alimentos cubiertos, retirar residuos orgánicos y evitar acumulaciones de agua estancada.

Más que una solución milagrosa, estas especies funcionan como un complemento natural que aprovecha mecanismos desarrollados por las propias plantas para defenderse de insectos y plagas. Además de su utilidad práctica, aportan aromas agradables, embellecen los espacios y permiten reducir el uso de insecticidas químicos dentro del hogar.

En muchos casos, la mejor estrategia contra las moscas no consiste en combatirlas con productos agresivos, sino en crear un entorno menos atractivo para ellas. Y pocas opciones resultan tan decorativas y sencillas como dejar que la naturaleza haga parte del trabajo.

TG