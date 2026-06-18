Tras la muerte de un ser querido, es común querer vaciar rápidamente sus pertenencias. Sin embargo, especialistas advierten que desechar ciertos objetos sin revisarlos antes puede provocar problemas legales, pérdidas económicas e incluso el arrepentimiento de eliminar recuerdos irremplazables.

No todo debe desecharse inmediatamente después de un fallecimiento

Cuando un familiar fallece, los seres queridos suelen enfrentarse no solo al duelo, sino también a la difícil tarea de organizar sus pertenencias. En medio del impacto emocional, muchas personas optan por vaciar habitaciones o deshacerse de objetos para intentar cerrar un ciclo, pero expertos recomiendan actuar con calma.

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Especialistas consultados por diversos medios señalan que existen pertenencias que no deberían tirarse de inmediato, ya que pueden tener valor legal, económico o sentimental. Revisarlas cuidadosamente antes de tomar una decisión puede evitar complicaciones durante los trámites posteriores al fallecimiento.

Además, instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerdan que, tras la muerte de una persona, es común que los familiares deban realizar diversos procedimientos administrativos, por lo que conservar cierta documentación resulta indispensable.

Documentos oficiales y financieros, los más importantes

Entre los objetos que los expertos recomiendan conservar destacan los documentos legales y financieros. Testamentos, escrituras, contratos, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios y declaraciones fiscales pueden ser fundamentales para realizar trámites relacionados con herencias, propiedades o cuentas pendientes.

También es importante resguardar identificaciones oficiales, como el acta de nacimiento, la credencial para votar, el pasaporte o la CURP, además del historial médico cuando sea necesario. Estos documentos suelen ser solicitados por bancos, notarios, aseguradoras y autoridades durante distintos procedimientos legales, por lo que desecharlos antes de tiempo podría retrasar o complicar la resolución de diversos asuntos.

Los recuerdos familiares también tienen un valor irremplazable

Más allá de los documentos, los especialistas recomiendan conservar fotografías, cartas, videos, diarios personales y otros recuerdos familiares. Aunque estos objetos no siempre tienen un valor económico, sí representan parte de la historia de una familia y pueden convertirse en una fuente importante de consuelo durante el proceso de duelo.

Expertos en salud emocional señalan que preservar algunos recuerdos permite mantener vivo el legado de la persona fallecida y ayuda a muchas familias a transitar la pérdida de una manera más saludable. Antes de desechar este tipo de pertenencias, recomiendan revisarlas con calma e incluso compartirlas con otros integrantes de la familia para decidir qué conservar.

Joyas y objetos de valor merecen una revisión cuidadosa

Otra categoría que los especialistas sugieren no tirar corresponde a las joyas, relojes, colecciones y objetos de valor. Además de su posible valor económico, muchas de estas pertenencias forman parte del patrimonio familiar y pueden tener un significado especial para futuras generaciones.

En algunos casos, estos artículos también forman parte de procesos sucesorios o pueden ser distribuidos entre los herederos, por lo que conviene evaluar su importancia antes de regalarlos, venderlos o desecharlos.

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Los expertos coinciden en que el duelo puede influir en la forma en que las personas toman decisiones durante los primeros días o semanas después de un fallecimiento. Actuar impulsivamente podría provocar la pérdida de documentos esenciales o de objetos con un importante valor afectivo que más adelante resulten imposibles de recuperar.

Por ello, la recomendación es organizar las pertenencias con paciencia, revisar cuidadosamente cada objeto y, de ser necesario, solicitar orientación profesional cuando existan dudas sobre cuestiones legales relacionadas con una herencia.

Puntos clave antes de vaciar las pertenencias de un familiar

Antes de decidir qué hacer con los objetos de un ser querido, los especialistas recomiendan:

Conservar documentos legales y financieros, como testamentos, escrituras y pólizas de seguro.

Guardar identificaciones oficiales y expedientes médicos hasta concluir los trámites correspondientes.

Revisar fotografías, cartas y recuerdos familiares antes de decidir si serán conservados o compartidos con otros familiares.

Evaluar joyas y objetos de valor, ya que pueden formar parte del patrimonio familiar o de un proceso de sucesión.

Evitar decisiones apresuradas durante los primeros días del duelo.

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Un proceso que requiere calma y organización

Perder a un familiar implica enfrentar momentos emocionalmente complejos, pero también asumir responsabilidades administrativas y patrimoniales. Por ello, especialistas recomiendan no apresurarse a vaciar una vivienda o desechar pertenencias sin antes revisar cuidadosamente su contenido.

Conservar documentos importantes, recuerdos familiares y objetos de valor puede evitar problemas legales, facilitar los trámites relacionados con la sucesión y preservar parte de la historia de quien ya no está. En estos casos, tomarse el tiempo necesario para decidir qué conservar y qué descartar puede marcar una diferencia tanto en el aspecto práctico como en el emocional.

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