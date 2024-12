5 acciones para mejorar tu autoestima, según psicóloga

A través de un video, la psicóloga y Dra. Ana Yudin publicó un video con 5 acciones recomendadas para mejorar tu autoestima y obtener mejores relaciones y experiencias. A continuación te narramos lo más destacado.

Comienza por hablar en lo que crees, lo que te gusta, independientemente de tu audiencia. Si buscas la aceptación en el otro, recuerda que este no siempre tiene que estar de acuerdo. Es importante evitar la autocensura de las cosas que se desean. Además, te ayudará a formar una idea de autenticidad. No hay que poner los valores del otro por encima de los nuestros. Es más importante nuestra visión interna que la visión externa. Deja de ser un "camaleón social" que se adapta a cada situación y comienza a ser vocal con respecto a tus intereses.

En ese sentido, es importante distanciarte de las personas que te menosprecian y provocan bajones. Así mismo, es vital marcar los límites con las personas que te faltan el respeto. Este es un punto clave y complejo en la mejora del autoestima, puesto que las personas que provocan este tipo de acciones no hacen más que alimentar un pensamiento que ya tiene de si misma la persona con baja autoestima. Para este paso, Ana Yudin advierte que el cambio de actitud puede provocar enojo en las personas que estaban acostumbradas a un trato más sumiso.

Piensa en las cosas que te hacen feliz de la vida e intenta que las experiencias sean constantes y completas. La fluctuación de intereses y valores es válida siempre y cuando te mantengas claro e insistas en cada momento que vivas. De esta manera comenzarás a crear una serie de acciones que "eres" más allá de las percepciones exteriores. Por supuesto eso no da razón a juzgar desde esa trinchera a lo que no eres. En general, enfocarse en el otro, sea para criticar o no, demuestra falencias en el autoestima.

Por ese mismo lado puedes prometerte cosas a ti mismo y cumplírtelas. Especialmente si se tratan de promesas de mejoría o del tipo: "ya no voy a dejar que me traten así", "la próxima vez que suceda esto me voy" o "ya no voy a volver a ir a ese lugar, tomar esa cantidad o incluso pasar ese tiempo en redes sociales". El primer paso para crear una rutina es cumplir la promesa cuando así suceda.

Comienza a confiar en la percepción que tienes de ti lejos de la que tiene una persona, especialmente si no se trata de una situación recurrente. Recuerda que si existe alguien que te conozca en el mundo ese o esa eres tú. Por supuesto que hay cierta relevancia en los comentarios que nos hacen las demás personas, sin embargo, ten la conciencia de que en cada momento las personas proyectan partes subjetivas en los demás, incluso tú mismo lo haces.

Intenta implementar alguna de estas ideas y ve poco a poco, pero con constancia. Recuerda que todo este tipo de conocimiento y actividades pueden ser descubiertas a partir del acompañamiento en psicoterapia. Acude con un experto ya que esta es solo una nota informativa basada en un video informativo. Todos los casos psicológicos son particulares de su contexto.

