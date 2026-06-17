3 métodos para controlar la ansiedad durante el Mundial y no sufrir en el intento

La emoción del Mundial 2026 promete mantener a millones de aficionados con el corazón acelerado durante cada partido. Los minutos finales, los penales o una jugada polémica pueden provocar nerviosismo, estrés e incluso síntomas físicos como taquicardia o dificultad para respirar. Sin embargo, especialistas en salud mental advierten que existen herramientas sencillas para regular esas emociones y disfrutar el futbol sin que la ansiedad tome el control.

La psicóloga y divulgadora Marina Mammoliti explica que la ansiedad no es solo una sensación o una idea que aparece en la mente, sino una respuesta química del organismo. Aunque no puede eliminarse por completo, sí es posible aprender a manejarla y cambiar la forma en que se experimenta.

Controla tu respiración antes de que el partido te controle a ti

Si durante un encuentro sientes que el corazón late demasiado rápido o que los nervios aumentan, una de las estrategias más efectivas es enfocarte en la respiración. Los especialistas recomiendan inhalar durante cuatro segundos y exhalar lentamente durante seis u ocho segundos por al menos dos minutos. Este ejercicio ayuda a activar el sistema de relajación del cuerpo, disminuir la frecuencia cardiaca y reducir los niveles de estrés. La técnica puede ser especialmente útil en momentos de máxima tensión, como una tanda de penales o cuando el marcador está por definirse.

Regresa al presente cuando tu mente imagine el peor escenario

Muchos aficionados comienzan a anticipar derrotas o resultados negativos antes de que termine el partido, alimentando la ansiedad con pensamientos catastróficos. Para romper ese ciclo, una alternativa es aplicar la técnica conocida como "5-4-3-2-1", que consiste en identificar cinco cosas que puedes ver, cuatro que puedes tocar, tres sonidos que escuchas, dos olores y un sabor. Este ejercicio obliga al cerebro a concentrarse en el momento presente y reduce la rumiación mental, evitando que la imaginación aumente el estrés innecesariamente.

Acepta los nervios y evita reaccionar con miedo

Sentir mariposas en el estómago, sudoración o el corazón acelerado antes de una jugada decisiva es una respuesta natural del cuerpo ante la emoción. Especialistas señalan que comprender estos síntomas ayuda a disminuir su impacto, ya que no representan un peligro real, sino una reacción fisiológica ante una situación de alta expectativa.

En lugar de intentar evitar esas sensaciones o dejar de ver el partido para escapar de ellas, lo recomendable es reconocerlas y permitir que pasen, recordando que forman parte de la experiencia emocional que genera un evento deportivo de gran magnitud.

Disfrutar el Mundial sin que la ansiedad gane el partido la expectativa por el Mundial 2026 hará que millones de personas vivan cada encuentro con intensidad, pero mantener hábitos sencillos como respirar conscientemente, enfocarse en el presente y entender las reacciones del propio cuerpo puede marcar la diferencia entre disfrutar el espectáculo o sufrirlo de principio a fin. Después de todo, el objetivo es celebrar el futbol y no dejar que los nervios jueguen en contra.

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NA