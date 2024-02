29 de febrero: ¿Qué pasa cuando una persona nace en día bisiesto?

Los años bisiestos ocurren cada cuatro años y tienen la particularidad de que el mes de febrero, que normalmente suele tener 28 días, pasa a tener 29, desatando la duda en muchas personas acerca de qué pasa con las personas que nacen en un día bisiesto.

Las personas que nacen en un 29 de febrero suelen tener un poco de complicaciones cuando son registradas, ya que el Registro Civil no reconoce este día como una fecha válida.

Cuando los padres o una persona se van a registrar, las autoridades les proporcionan dos opciones: la primera es registrar a la persona como si su cumpleaños fuera el 28 del mes o bien registrarla el 1 de marzo, pues como ya se dijo anteriormente, no validan esta fecha.

¿Cómo surgió el año bisiesto?

El emperador Julio César (40 a.C.) fue a quien se le ocurrió crear el año bisiesto, pero a pesar de este ajuste en el calendario, las cifras no eran precisas.

En el año 1582, el calendario gregoriano (promovido por el papa Gregorio XIII) sustituyó al Juliano, y reajustó el desfase. Añadió excepciones a los años bisiestos, por lo que no lo serán los años múltiplos de 100, salvo si son divisibles por 400.

Dando por resultado que el año de 1900, que debió ser bisiesto, no lo fue, pues aunque es múltiplo de 100, no es divisible por 400; pero el año 2000 sí lo fue, pues es múltiplo de 100 y divisible por 400. Con este entendido, los años 2100 y 2200 no serán bisiestos.

JV