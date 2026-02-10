McKellen volverá a ser Gandalf en la nueva entrega de "El Señor de los Anillos"

El universo de El Señor de los Anillos volverá a expandirse en la pantalla grande con una nueva producción ambientada en la Tierra Media. Entre las confirmaciones que más expectativa han generado se encuentra el regreso de Ian McKellen como Gandalf, una noticia que ha sido celebrada por los seguidores de la saga, aunque el actor reconoce que el contexto del rodaje no es el más favorable para él.

The Hunt for Gollum

La película, titulada The Hunt for Gollum, estará centrada en el enigmático personaje interpretado por Andy Serkis, quien además asumirá la dirección del proyecto. Aunque se sabía que Gandalf formaría parte de la historia, no había certeza de que McKellen retomara el papel. Fue el propio actor quien disipó las dudas durante su participación en The Late Show with Stephen Colbert.

A sus 86 años, el intérprete británico que dio vida al mago tanto en la trilogía original dirigida por Peter Jackson como en El Hobbit expresó su inquietud por el calendario de filmación, programado para iniciar en julio en Nueva Zelanda.

“Es desafortunado, porque allá es invierno y no me agrada la idea de estar expuesto al viento y la lluvia”, señaló.

Pese a ello, McKellen se refirió con humor a su regreso al icónico personaje: “Sí, vuelvo a ponerme el sombrero puntiagudo, la barba, la nariz, las cejas y el bigote”.

El proyecto también contempla el retorno de Frodo Bolsón, uno de los personajes centrales de la saga, aunque hasta el momento Elijah Wood no ha confirmado oficialmente su participación en el elenco.

En declaraciones previas, el propio Wood destacó que la nueva película reunirá a parte del equipo creativo responsable de la trilogía original, incluidos Andy Serkis y la productora Philippa Boyens.

“Es, en esencia, ese núcleo original que vuelve a juntarse para contar una historia que se sentirá como una exploración muy entretenida de un personaje que todos queremos tanto”, comentó el mes pasado en una entrevista con ScreenRant.

El actor también celebró que Serkis esté al frente de la dirección del filme.

“Es muy apropiado que Andy dirija una película sobre un personaje que realmente hizo suyo. Estoy encantado. Va a ser genial. Y me entusiasma verlo, porque sé que la intención es seguir haciendo otras películas en este universo”, añadió.

McKellen ya había manifestado anteriormente que su continuidad en El Señor de los Anillos dependería de que “sus piernas, sus pulmones y su mente siguieran funcionando”. Tras sufrir lesiones en la muñeca y el cuello a causa de una caída durante una función teatral en junio de 2024, el actor reiteró su postura en una entrevista con BBC Radio 4:

“No voy a dejar que nadie más se ponga el sombrero puntiagudo y la barba si puedo evitarlo”.

La posibilidad de nuevos regresos no se limita a Gandalf. Viggo Mortensen, quien interpretó a Aragorn en la trilogía original de Peter Jackson, también dejó abierta la opción de volver a la saga. En el programa Go to Bat de The Independent, el actor afirmó que retomaría el papel “si tuviera sentido y fuera fiel a lo que escribió Tolkien”.

