La reciente visita de Kenia Os a la CDMX se tornó caótica tras una ola de paparazzis en la que ella salió magullada. Lo que debía ser una celebración por el anuncio del K de Karma Tour 2026, terminó en un altercado entre la prensa y los seguidores de la sinaloense.

La multitud, desesperada por acercarse a la estrella en la apertura de la nueva tienda de Ulta Beauty generó momentos de tensión, obligando al equipo de seguridad de Kenia a intervenir de emergencia para evitar tragedias en el acceso principal de la tienda departamental, donde se reunió con la Miss Universo, Fátima Bosh.

A pesar de las dificultades y jaloneos para llegar a su veículo, la “Kenini” trataba de abrirse camino entre risas, y muchos tomaron esto como que la cantante se encontraba divertida ante la situación. No obstante, otros lo tomaron como un reflejo del nerviosismo y tensión a la que se enfrentó, pues casi es derribada por la multitud en más de una ocasión.

Kenia Os y Fátima Bosh se reúnen

La noticia del encuentro, que fue compartido por las mismas protagonistas en sus respectivas plataformas digitales, se viralizó rápidamente bajo el título "El crossover que México tenía pendiente", una frase que resonó entre la gran cantidad de seguidores que tienen ambas figuras.

ESPECIAL / IG / @keniaos

Fanáticos manifiestan preocupación en redes

Entre los fans surgieron mensajes de preocupación por la integridad física de la cantante , con frases como: "Casi me descalabran a mi niña", “nunca entenderé por qué la gente se pone tan loca por alguien, por más fan que seas hay que respetar”, “tranquilamente la pueden ver o grabar de lejos, ¿cuál es la necesidad de aplastarla?”, se lee en referencia a la magnitud del tumulto.

La artista, originaria de Mazatlán, Sinaloa, desde hace varios meses se encuentra entre las favoritas del público, en especial después de su unión con Belinda y Danna, quienes han prometido una futura colaboración (aunque Kenia y "Beli" ya tienen su canción “Jackpot”), pero que, hasta ahora, no se ha podido concretar por complicaciones en las agendas de las tres cantantes y sus equipos.

Con información de SUN.

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