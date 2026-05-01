Inicia mayo y este primer día del mes, Netflix tiene nueva programación, por lo que muchos suscriptores ya esperan diferentes contenidos para su entretenimiento audiovisual. Por eso, aquí puedes revisar los cinco estrenos más esperados del mes por muchos de los suscriptores mexicanos. Agenda la fecha y prepárate para disfrutar de un mes grandes lanzamientos.

El Yerno

Es una película mexicana que hace una sátira de la política nacional, que se estrena este 1 de mayo en Netflix. José Sánchez se convierte en un temido operador político después de una mala racha, sólo quería salir adelante, pero cada acuerdo tiene un precio. Con Adrián Vázquez, Jero Medina, David Gaitán, Lalo España.

Criaturas Luminosas

Es una película de drama que se lanzará el 8 de mayo en Netflix. Mientras trabaja por las noches en un pequeño acuario, una mujer viuda forja un vínculo con un pulpo inteligente y un joven sin rumbo en este emotivo drama basado en la exitosa novela homónima. Con Sally Field, Lewis Pullman, Alfred Molina.

Entre padre e hijo

Es una serie y drama psicológico que a partir del 13 de mayo estará disponible en Netflix. En apenas unos minutos de suspenso, el mundo de una abogada se tambalea cuando su visita a la hacienda familiar de su prometido despierta un vínculo irresistible con su futuro hijastro. Con Erick Elías, Graco Sendel y Pamela Almanza.

Las damas primero

Es una película que se lanzará en Netflix el próximo 22 de mayo. Un hombre mujeriego ve su vida trastocada al despertar en un mundo paralelo dominado por mujeres. Con las reglas del juego cambiadas, se enfrentará a una compañera de trabajo de carácter fuerte en una sátira sobre lo que sucede cuando las cosas se invierten. Con Charles Dance, Emily Mortimer, Fiona Shaw, Tomas Davis, Richard E. Grant.

Rafa

Es una serie documental que se estrenará el 29 de mayo en Netflix. En esta serie documental, Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia, reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en las canchas.

XM