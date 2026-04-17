YUMA transforma el desamor en una experiencia emocional generacional

El nuevo EP de YUMA no es solo un proyecto musical: es un viaje íntimo a través de las emociones que nacen tras una ruptura. Inspirado en las cinco etapas del duelo —negación, ira, negociación, depresión y aceptación—, el artista construye una narrativa honesta donde cada canción representa un momento emocional distinto.

“Es de locos, porque no sentí que completé las etapas hasta que escribí las canciones”, confiesa YUMA. El proyecto nació justo después de terminar una relación sentimental, en un momento donde la música se convirtió en su refugio. “Buscaba un sentimiento que me ayudara a atravesar lo que estaba viviendo. Todo se fue formando solo, día a día, agregándole detalles a cada tema hasta que, al escucharlo completo, se sentía esa cronología emocional”.

Curiosamente, el concepto no fue planeado desde el inicio. Sino después de escribir varias canciones, entre ellas: “Mentiras”, “So Dime Lily”, “La Respuesta Incorrecta” y “Me Volviste a Tirar”, cuando entendió que había una historia más profunda conectándolas. Su ruptura, motivada en gran parte por su entrega total a la música, terminó empujándolo aún más hacia ella. “Cuando todo explotó, me giré completamente a la música. Ahí encontré una voz diferente”.

La etapa más difícil de plasmar fue la aceptación. “No sabía si realmente la había vivido, entonces no sabía desde dónde escribirla”, explica. Sin embargo, fue precisamente al obligarse a sentirla que logró cerrar el ciclo creativo de manera orgánica.

El EP abre con “Mentiras”, una canción que retrata la negación tras una ruptura. “Yo sentía que me estaban mintiendo, que esa persona prometió quedarse y no lo hizo. Después entendí que era mi forma de no aceptar lo que estaba pasando”.

En “La Respuesta Incorrecta”, YUMA explora una contradicción común: amar a alguien sabiendo que no es la persona correcta. “Muchas relaciones viven eso. Creemos que necesitamos a alguien para crecer, pero la realidad es que primero tienes que aprender a amarte tú solo”.

Con “So Dime Lily”, el artista regresa a un amor de adolescencia, evidenciando cómo las primeras experiencias moldean nuestra forma de amar. “Nadie aprende del amor hasta que lo vive. Aun así, siempre llega alguien que te enseña que todavía no sabes nada”.

Uno de los momentos más crudos del EP llega con “Me Volviste a Tirar”, donde aborda su punto más bajo emocional. “Es ese momento donde no sabes qué hacer, donde los recuerdos pesan tanto que dudas incluso de tu propio valor”.

El cierre viene con I LUV YUMA, una declaración poderosa de identidad y amor propio. “Al final, lo único que tenemos somos nosotros mismos. Era importante gritarlo: me amo, pase lo que pase”.

YUMA define su sonido como “tropical oscuro”, una fusión de géneros y emociones influenciada por su vida entre Cuba y Los Ángeles. “Es más que mezclar sonidos, son culturas y sentimientos. Puedes escuchar salsa con trap, reparto con hip hop o reggaetón con timba”.

A pesar de moverse entre trap melódico, pop urbano, hip-hop acústico y ritmos cubanos, logra mantener coherencia gracias a un eje central: el mensaje. “Cuando algo viene del alma, cualquier sonido puede transmitirlo”.

Lejos de buscar el éxito inmediato, su enfoque está en conectar. “Mi meta es unir culturas y transmitir que todos somos parte de algo. Ser YUMA es encontrar eso dentro de ti”.

Su música conecta especialmente con una audiencia de 18 a 34 años, una etapa donde las decisiones personales y emocionales definen el rumbo de vida. Además, destaca la fuerte conexión con el público femenino: “Viene de un lugar vulnerable y honesto, y eso conecta”.

El lanzamiento del EP se complementa con una experiencia interactiva donde los fans desbloquean canciones encontrando “maletas emocionales”, reforzando el concepto del viaje interno. “Quería que no solo lo escuchen, sino que lo vivan”.

También presentó una Live Session para mostrar su esencia más pura: “Ahí no hay dónde esconderse. Es emoción real”.

Este proyecto incluso alcanzó al Tiny Desk Contest de NPR, un espacio que YUMA considera fundamental por su respeto hacia la música en su forma más íntima. “Es poner tu arte en un lugar donde importa la verdad”.

Con una audiencia que abarca Estados Unidos, México, España y Colombia, YUMA representa a una nueva generación de artistas latinos que viven entre dos culturas. “No tenemos que elegir un solo lado, podemos ser todo a la vez”.

A futuro, planea seguir expandiendo el universo de YUMA, incluyendo posibles colaboraciones y una visión cinematográfica del proyecto. “Esto no es solo música, es una historia”.

MF