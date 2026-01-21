YouTube apostará por la IA en 2026

YouTube quiere consolidarse como el centro de la cultura digital en 2026. Así lo expuso Neal Mohan, director ejecutivo de la plataforma, en su mensaje de inicio de año, donde afirmó que la difuminación entre creatividad y tecnología está dando paso a una nueva era que exige apuestas ambiciosas.

De acuerdo con Mohan, YouTube cuenta con la escala, la comunidad y la infraestructura tecnológica necesarias para liderar esta transformación, en un contexto donde los creadores ya no solo producen contenido, sino que construyen empresas de medios completas.

Creadores de contenido, el principal eje de YouTube

Una de las prioridades clave para 2026 es la reinvención del entretenimiento. Mohan explicó que los creadores de YouTube se han convertido en las nuevas estrellas y estudios, capaces de producir contenidos con estándares de calidad comparables a los de la televisión tradicional.

Desde la cobertura del Super Bowl hasta lanzamientos musicales globales como los de BTS, YouTube se ha posicionado como el espacio donde convergen los momentos culturales más relevantes. Para el CEO, la etiqueta de "contenido generado por usuarios" quedó atrás: hoy se trata de producciones controladas por los propios creadores, con total independencia creativa y de distribución.

Además, afirmó: "El creador más importante de los próximos años es alguien de quien aún no hemos oído hablar", con ello refuerza la idea de que YouTube seguirá siendo un espacio abierto para que nuevos creadores de contenido compartan contenido y lleguen a audiencias grandes.

Por otra parte, YouTube señaló que también reforzará su papel como el mayor ecosistema de creadores. En los últimos cuatro años, la plataforma ha pagado más de 100 mil millones de dólares a creadores, artistas y empresas de medios.

En este contexto, la firma seguirá expandiendo las opciones de monetización, como compras dentro de la plataforma, acuerdos de marca y herramientas de financiamiento de fans. Además, YouTube Shopping permitirá adquirir productos recomendados por creadores sin salir de la aplicación.

YouTube sigue apostando por la experiencia multiplataforma

YouTube seguirá apostando por el contenido en diferentes formatos y para diferentes tipos de pantallas como los años anteriores. Shorts, videos largos, transmisiones en vivo, música y podcasts conviven en una misma oferta que, según Mohan, responde a la forma en que hoy se consume el entretenimiento.

Shorts, por ejemplo, ya supera los 200 mil millones de vistas diarias en promedio, y en 2026 se integrarán nuevos formatos, como publicaciones de imagen, directamente en el feed, una novedad importante para la plataforma. A esto se suma la inversión continua en música y en herramientas de descubrimiento de nuevos artistas.

Según datos de Nielsen citados por la compañía, YouTube ha sido la plataforma número uno en tiempo de reproducción de transmisiones en Estados Unidos durante casi tres años, lo que refuerza la idea de que la plataforma se ha convertido en "la nueva televisión".

También vale la pena señalas que en el terreno del streaming, Mohan adelantó nuevas funciones para YouTube TV, como Multiview totalmente personalizable y más de 10 planes especializados en deportes, entretenimiento y noticias, con el objetivo de simplificar la experiencia y dar mayor control a los usuarios.

Recordemos que en la carta de año pasado de Mohan, el director ejecutivo declaró que "YouTube es la nueva televisión", esto después de que la plataforma se convirtiera en la principal aplicación en ser consumida en este formato.

¿Y la IA?

Otra prioridad es fortalecer la experiencia para niños y adolescentes. De acuerdo con encuestas de Kantar y Oxford Economics de 2025, una amplia mayoría de jóvenes y docentes considera que YouTube ayuda al aprendizaje de nuevas habilidades.

Para 2026, la plataforma facilitará la creación de cuentas infantiles, el cambio entre perfiles y ampliará los controles parentales, incluyendo la posibilidad de limitar o bloquear el consumo de Shorts, una medida inédita en la industria, según Mohan.

Además, la inteligencia artificial será uno de los pilares de 2026. Mohan subrayó que la IA debe ser una aliada creativa, no un reemplazo. Tan solo en diciembre, más de un millón de canales utilizaron herramientas de creación con IA diariamente.

Al mismo tiempo, YouTube reforzará la transparencia y las protecciones frente a deepfakes y contenido sintético dañino, con etiquetados claros, eliminación de material que viole lineamientos y nuevas funciones basadas en Content ID para proteger la imagen de los creadores.

AO

