Yeri Mua denuncia la ponchadura de sus llantas en caseta de CDMX | VIDEO

La influencer y creadora de contenido Yeri Mua, originaria de Veracruz, dio a conocer este viernes que fue víctima de un percance vial en la Ciudad de México, luego de que las llantas de su camioneta resultaran dañadas al cruzar una caseta del Segundo Piso del Periférico, aun cuando —según afirmó— realizó correctamente el pago del peaje. La situación fue registrada por la propia artista, quien difundió videos y mensajes a través de sus redes sociales.

El incidente se registró cuando la también cantante se trasladaba al Palacio de los Deportes para asistir al concierto del exponente urbano El Malilla, programado para esa misma noche. Además del daño al vehículo, el hecho provocó afectaciones a la circulación y generó amplio interés entre usuarios digitales, debido a la narración pública que la influencer hizo del suceso.

De acuerdo con la versión de Yeri Mua, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la caseta del Segundo Piso del Periférico Norte, una de las arterias con mayor flujo vehicular en la capital. La influencer explicó que avanzaba detrás de otro automóvil que presuntamente evitó el pago del peaje electrónico mediante TAG.

En este tipo de vialidades operan sistemas antievasión que incluyen mecanismos físicos, como bandas con picos metálicos, conocidos popularmente como “ponchallantas”, los cuales se activan de forma automática al detectar intentos de evasión del cobro. Estas herramientas buscan sancionar a los conductores que no pagan y desalentar la práctica.

La creadora de contenido reiteró que cumplió con el pago correspondiente; sin embargo, las llantas de su camioneta terminaron ponchadas debido a la activación del sistema provocada por el vehículo que circulaba delante de ella. En los materiales difundidos, se observa cómo muestra los neumáticos dañados mientras el tránsito permanece detenido a su alrededor.

Tras el incidente, Yeri Mua solicitó apoyo de asistencia vial y exigió la reposición de las llantas afectadas, al subrayar que el daño no fue consecuencia de una falta propia. También señaló que, en caso de no haber llegado a tiempo al concierto, buscaría una compensación por las afectaciones derivadas del percance.

Reacción en redes y llegada al concierto

Las publicaciones generaron una amplia variedad de reacciones en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios manifestaron respaldo y empatía, otros pusieron en duda la efectividad de los sistemas antievasión y advirtieron sobre posibles fallas que podrían perjudicar a conductores que sí cumplen con el pago.

Más tarde, la propia influencer informó que logró asistir al concierto en el Palacio de los Deportes, luego de recibir apoyo de personas cercanas que la trasladaron desde el punto donde quedó su vehículo. Imágenes y videos desde el recinto mostraron a la cantante en el evento, enviando mensajes de tranquilidad a sus seguidores.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte de autoridades de tránsito de la Ciudad de México ni de las empresas encargadas del cobro electrónico respecto al caso, ni sobre eventuales procesos de queja o compensación relacionados con estos sistemas.

El episodio reavivó la discusión sobre el funcionamiento de los mecanismos antievasión en las vialidades urbanas. Mientras algunos consideran que son necesarios para combatir la evasión, otros advierten la necesidad de revisar su diseño y operación, especialmente cuando pueden afectar a terceros que aseguran haber cumplido con sus obligaciones.

Especialistas en movilidad coinciden en que los sistemas automatizados deben contemplar protocolos claros para resolver errores y atender daños colaterales, así como ofrecer respuestas ágiles a los usuarios afectados. Hasta ahora, ninguna autoridad ha fijado una posición pública sobre este caso en particular.

YC