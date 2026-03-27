Walter Mercado revela los números mágicos para cada signo del 27 al 29 de marzo

Los números no solo representan cifras; en la tradición astrológica son portales de vibración energética. Walter Mercado solía afirmar que cada signo del zodiaco posee una conexión especial con ciertos números, los cuales actúan como amuletos para la prosperidad, la protección y el equilibrio emocional.

Para el fin de semana del 27 al 29 de marzo, sus predicciones destacan una serie de números mágicos asociados a cada signo del zodiaco, ideales para atraer la buena suerte, tomar decisiones o simplemente conectar con la energía del universo.

De acuerdo con sus enseñanzas, estos números no solo tienen un valor simbólico, sino que también pueden influir en aspectos emocionales, económicos y personales si se utilizan con fe e intención.

A continuación, los números recomendados para cada signo:

Aries: 3, 15, 27

Tauro: 8, 19, 44

Géminis: 5, 11, 23

Cáncer: 2, 14, 30

Leo: 1, 9, 25

Virgo: 6, 18, 41

Libra: 7, 20, 33

Escorpión: 10, 22, 39

Sagitario: 4, 16, 28

Capricornio: 12, 24, 36

Acuario: 13, 21, 35

Piscis: 17, 26, 42

Este fin de semana es propicio para visualizar metas, tomar decisiones importantes o incluso intentar la suerte en actividades que involucren azar, siempre con responsabilidad.

YC