Walter Mercado revela los números mágicos para cada signo del 1 al 3 de mayo

La energía astral se intensifica en los primeros días de mayo y, fiel a su estilo lleno de misticismo y esperanza, Walter Mercado comparte los números mágicos que podrían atraer fortuna, amor y nuevas oportunidades para cada signo del zodiaco.Con el arranque del mes, los astros invitan a tomar decisiones clave, cerrar ciclos y abrirse a lo inesperado. Estos números, según el reconocido astrólogo, funcionan como guías energéticas que pueden utilizarse en juegos de azar, fechas importantes o incluso como referencia simbólica en la vida cotidiana. YC