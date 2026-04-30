Walter Mercado revela los números mágicos para cada signo del 1 al 3 de mayo

La energía astral se intensifica en los primeros días de mayo y, fiel a su estilo lleno de misticismo y esperanza, Walter Mercado comparte los números mágicos que podrían atraer fortuna, amor y nuevas oportunidades para cada signo del zodiaco.

Con el arranque del mes, los astros invitan a tomar decisiones clave, cerrar ciclos y abrirse a lo inesperado. Estos números, según el reconocido astrólogo, funcionan como guías energéticas que pueden utilizarse en juegos de azar, fechas importantes o incluso como referencia simbólica en la vida cotidiana.

ARIES

Tu determinación será recompensada. Confía en tu intuición.

Números mágicos: 7, 14, 29

TAURO

Se abren caminos en lo económico. Es momento de arriesgar con prudencia.

Números mágicos: 3, 18, 25

GÉMINIS

La comunicación será tu mejor aliada. Evita malentendidos.

Números mágicos: 5, 11, 21

CÁNCER

Días de introspección y crecimiento emocional. Escucha tu corazón.

Números mágicos: 2, 16, 30

LEO

Brillas con luz propia. Aprovecha oportunidades laborales.

Números mágicos: 1, 9, 27

VIRGO

Organiza tus prioridades y verás resultados positivos.

Números mágicos: 6, 13, 24

LIBRA

El equilibrio será clave para resolver conflictos.

Números mágicos: 8, 15, 22

ESCORPIO

Transformación y cambios importantes están en puerta.

Números mágicos: 10, 19, 28

SAGITARIO

Viajes o nuevas experiencias tocarán a tu puerta.

Números mágicos: 4, 12, 23

CAPRICORNIO

Tu disciplina dará frutos. Mantente firme en tus metas.

Números mágicos: 17, 20, 31

ACUARIO

Innovación y creatividad marcarán estos días.

Números mágicos: 26, 32, 40

PISCIS

Sensibilidad a flor de piel. Canaliza tus emociones positivamente.

Números mágicos: 33, 36, 45

YC