Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos para cada signo del mes de mayo

¡Llegó el quinto mes del año y las energías cósmicas están más vibrantes que nunca! Mayo se perfila como una etapa de renovación, crecimiento espiritual y muchas sorpresas económicas.

De la mano de los arcángeles, Mhoni Vidente nos trae los mensajes celestiales para que cada signo del zodiaco alcance su máximo potencial.

Prepárate para soltar el pasado, abrazar las nuevas oportunidades y brillar con luz propia.

A continuación, te presentamos las predicciones completas para que la buena fortuna te acompañe todos los días.

Aries

¡Prepárate para liderar, Aries! En este mes te va a guiar el Arcángel Miguel, quien te asegura que tendrás una fuerza espiritual inquebrantable; no dudes ni un momento en hacer los cambios necesarios para triunfar y deja los miedos y complejos en el pasado, pues él te ayudará a cortar todo lo negativo. Para protegerte, te recomienda prender una veladora amarilla el día primero y usar perfume de sándalo.

Recuerda que tu signo está predestinado a ser el líder de mando. Tus mejores días serán el 1, 4, 5, 13, 17, 21, 24 y 30 de mayo, con los números de la suerte 07, 13 y 24, y tu color es el rojo. En el amor, tus signos compatibles son Libra, Leo y Capricornio. Vendrá a ti la oportunidad de un trabajo nuevo y bien pagado, marcando un cambio radical en tu forma de pensar y de ser para elevar tu energía hacia lo positivo; por ello, mantente en comunicación con lo divino y medita en tu vida diaria.

Además, te llega la invitación para salir de viaje con tu pareja, serán unos días para volverse a enamorar, ideal para tu signo que no sabe estar sin alguien a su lado; recuerda que se vale pedir perdón y perdonar para estar en paz. Terminas de pagar tu carro y ya piensas en cambiarlo por uno más reciente, pues al Aries le encanta lucirse y que lo volteen a ver.

El dinero fluirá sin problema, pero ten cuidado con los chismes, las malas energías y las malas amistades; no platiques tus planes, ya que al ser el carnero eres presa de personas malintencionadas. Finalmente, ¡sabrás de un embarazo en tu familia que te dará muchísima felicidad!

Tauro

Llega tu mejor época del año, Tauro, y con ella el Arcángel Metatrón será tu guía para que tu protección contra los enemigos sea invencible. Solo invócalo todos los días y sentirás cómo su energía te cubre de toda envidia y salación. Este arcángel te recomienda prender una veladora roja el día primero y ponerte agua bendita en la frente para la buena suerte. Al ser tu mes de cumpleaños, ¡no dudes que la fortuna es toda tuya! Tus mejores días son el 03, 05, 09, 14, 19, 20, 21, 27 y 30 de mayo, tus colores el azul y blanco, y tu mejor día el miércoles.

Tus números mágicos son 00, 21 y 37, y tus signos compatibles Tauro, Virgo y Capricornio. Estarás tramitando tu papelería de visa americana, así que asesórate muy bien con un abogado para evitar problemas. Te llegará un dinero extra por comisiones y utilidades; ¡inviértelo en ti! También te buscarán para un nuevo negocio de alimentos que te traerá mucha abundancia.

Como tu signo es terco e intenso, a veces cometes errores con quienes más quieres; este mes relájate y quítate esa actitud de imponer siempre tu decisión. ¡Te ofrecen matrimonio! Pero piensa antes de actuar para no arrepentirte. Cuídate de dolores estomacales e intestinales, que serán tu punto débil. Para rematar, te llegarán regalos inesperados que te pondrán muy feliz.

Géminis

Bajo la guía del Arcángel Uriel, Géminis, te encuentras en tu mes ideal para hacer cambios laborales y buscar nuevos rumbos de crecimiento económico. ¡No te detengas! Estás en tu punto de elevación espiritual y todo lo que deseas se cumplirá; solo no te sabotees y créete que eres el mejor.

Este primero de mayo prende una veladora amarilla y carga un limón verde en tu bolsa como protección para alejar las envidias. Tus días mágicos son 01, 03, 09, 12, 14, 19, 20, 23, 28 y 31 de mayo, tus colores el verde y amarillo, y tu mejor día el jueves. Tus números de la suerte son 07, 16 y 58, y vibrarás en el amor con Libra, Acuario y Leo. Tendrás muchísima suerte en el trabajo para cerrar esos proyectos pendientes. Además, empieza tu mejor ciclo por tu cumpleaños, renovándote por completo.

Algunas amistades se alejarán por chismes, pero es para que tu energía esté más sana y sin tropiezos. En el amor eres difícil de complacer por la dualidad de los gemelos; a veces crees estar con la persona ideal, pero conoces a alguien más y te emocionas. Aprende a diferenciar entre el amor y la pasión, sé fiel contigo mismo y busca la felicidad. ¡Te llega una excelente invitación para un viaje este mes!

Cáncer

Es el momento perfecto para sanar, Cáncer, pues el Arcángel Rafael te guiará para curar el corazón y el espíritu. Este mes será mágico porque podrás dejar todo en el pasado, sabiendo que nada ni nadie te puede hacer daño. Invoca a Rafael, prende una veladora blanca el día primero y carga algo de plata como protección; verás cómo llega un mejor trabajo y estabilidad emocional.

Tus mejores días son 01, 04, 06, 10, 12, 20, 25, 29 y 31 de mayo, tus colores el amarillo y rojo, y tus números mágicos 11, 23 y 40. En el amor, tus signos compatibles son Escorpión, Aries y Piscis. El quinto mes siempre es significativo para ti, ideal para tomar decisiones importantes como vivir en pareja o cambiar de trabajo; ¡empieza esta nueva etapa!

Por fin resuelves la enfermedad de un familiar que te preocupaba, terminas de pagar deudas y empiezas a ahorrar. Controla tus celos, pues al ser un signo de agua tu mente crea situaciones irreales con tu pareja. Te llega dinero extra por una deuda del pasado y utilidades.

Un familiar te pedirá opinión para comprar una casa. Cuídate de dolores de cabeza y cuello por tensión nerviosa; sal a caminar y medita. Estarás viajando constantemente por trabajo y visitas familiares, y es un gran momento para empezar a estudiar una maestría o diplomado para actualizarte.

Leo

Con una energía arrolladora, Leo, el Arcángel Miguel te dice que es momento de no rendirse y seguir con tus proyectos de crecimiento laboral. Él te quitará brujerías y envidias, pero trata de no confiar tanto en todos para no llenarte de malas vibras. Prende una veladora roja el primero de mayo y usa perfume de sándalo como protección.

Sé paciente y busca la estabilidad emocional, ya que tu signo de fuego sufre de impulsos. Tu mejor día es el viernes, tus colores el rojo y azul fuerte, y tus números mágicos 06, 19 y 27. Tus mejores días serán 02, 06, 09, 12, 14, 17, 21, 23, 29 y 30 de mayo, y en pareja eres compatible con Aries, Leo y Libra.

Mayo estará lleno de aventuras nuevas; decides cambiar tu forma de pensar hacia lo positivo, y como tu mentalidad es fuerte, ¡todo lo que piensas sucede! Ponte agua bendita en la nuca para mantener buena energía. Cuida tu dinero, ahorra y sé precavido; el estrés no se quita comprando cosas innecesarias.

En el amor, te rodearán amores del pasado, pero debes cerrar círculos y conocer personas más afines. Resolverás un asunto legal de la mejor manera y prepararás un viaje para finales de mes con tus seres queridos.

Virgo

Tomar las riendas de tu destino será tu misión, Virgo, ya que el Arcángel Jofiel te guiará para tomar decisiones importantes: decidir si te quedas o te vas en el trabajo y en tu vida sentimental. Pon el "yo" primero, busca la estabilidad económica y la compatibilidad amorosa; Jofiel te ayudará en cualquier problema.

Prende una veladora roja el primero de mayo y usa perfume de pachulí como protección. Tus días mágicos son 01, 04, 07, 11, 13, 19, 20, 21, 24 y 30 de mayo, tus colores el amarillo y rojo, y tu mejor día el lunes. Tus números de la suerte son 03, 29 y 70, y tus signos compatibles Tauro, Capricornio y Aries.

Todo lo relacionado con papelería de migración y demandas se resolverá a tu favor; ten fe en ti mismo. Deja la flojera, actívate con ejercicio y dietas para lucir espectacular este verano. Te pedirán consejo sobre una infidelidad, y como el psicólogo del zodiaco, darás la mejor orientación. Tu punto débil será la presión alta y la migraña, así que mantente saludable.

Disfrutarás de una invitación a viajar con tu familia. En el amor, darás mucho apoyo a tu pareja por una enfermedad, demostrando para qué son las parejas. Te regalarán una mascota que te hará muy feliz en este gran mes de oportunidades y crecimiento profesional.

Libra

La abundancia tocará a tu puerta sin límites, Libra, gracias a la presencia del Arcángel Uriel. Este quinto mes será de riqueza; analiza bien tus propuestas de crecimiento laboral y escoge la mejor. Para potenciar esto, prende una veladora roja el primero de mayo y enciende incienso de sándalo en tu hogar.

Tus mejores días son 01, 03, 05, 10, 13, 18, 20, 21, 22 y 30 de mayo, tus colores el rojo y naranja, y tu mejor día el miércoles. Tus números mágicos son 13, 44 y 57. ¡Será un mes grandioso! Decides cambiar de actitud, renovarte físicamente y tener una mentalidad triunfadora para cerrar proyectos. Mayo siempre reina en abundancia económica y cambios personales para ti.

Tendrás suerte para una pareja estable o propuesta de matrimonio con Acuario, Aries o Géminis. Como eres el mejor en comunicación y muy sociable, toma un curso de liderazgo y política. Arreglarás problemas de pensión alimenticia y divorcio; tu carácter no es débil, simplemente evitas pleitos y te alejas de malas energías. Habrá cambios positivos en el trabajo, te pagarán utilidades y comisiones, decidirás cambiar tu coche por uno más reciente y volverás a estudiar inglés.

Escorpión

Dejando atrás lo que ya no suma, Escorpión, te preparas para un mes donde el Arcángel Miguel te ayudará a cortar lazos del pasado que no te dejaban crecer. Es tu oportunidad para mejores ingresos y un nuevo rumbo laboral sin complicaciones.

Prende una veladora roja el día primero, usa perfume de sándalo y, para alejar envidias, amárrate un listón rojo en el tobillo izquierdo con tres nudos. Tus mejores días son 01, 02, 04, 07, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25 y 28 de mayo, tus colores el verde y blanco, y tu mejor día el lunes.

Tus números mágicos son 12, 39 y 77, y tus signos compatibles Piscis, Cáncer y Virgo. Tus energías estarán muy despiertas, dándote una intuición elevada para hacer cambios positivos. Te ofrecerán trabajo en gobierno o escuela; ¡di que sí para ingresos extras! Cuida tu salud, especialmente hormonas y nervios; ve al médico, tu salud mental es lo más importante.

Si piensas en dejar a tu pareja, toma la decisión que te haga feliz. Llegará un amor prohibido o casado lleno de pasión. Celebrarás el cumpleaños de un familiar. Recuerda comer sano y hacer ejercicio, ¡porque este mes saldrás a la playa y te verás de lo mejor!

Sagitario

Triunfando sobre cualquier adversidad, Sagitario, este mes te acompaña el Arcángel Metatrón, indicando que saldrás adelante de situaciones negativas atrasadas. Prende una veladora blanca el primero de mayo, usa algo de plata como protección y sé discreto con tus planes para evitar envidias.

Será un mes de viajes y de conocer personas de poder para hacer negocios. Tus mejores días son 01, 04, 09, 12, 13, 17, 19, 23, 27 y 31 de mayo, tus colores el azul y rojo, y tu mejor día el viernes. Tus números mágicos son 04, 28 y 77, y tus signos compatibles Aries, Cáncer y Leo.

¡Es tu mes de buena suerte! Terminas ciclos pendientes de negocios; sé ordenado con tu tiempo para cumplir tus metas. Cierras un ciclo amoroso para darte tiempo para ti, terminas de pagar una deuda y empiezas a ahorrar. Pon en orden tu visa y pasaporte porque te invitarán de viaje.

Cuídate del sol al hacer ejercicio, tu piel es tu punto débil. Viene un examen para subir de puesto, ayudas a tus padres con su pensión del seguro social y arreglas tu carro para comprar uno más reciente. Defiende tus ideales, no te dejes influenciar y disfruta de invitaciones para jugar futbol o algún deporte.

Capricornio

Construir un patrimonio sólido será tu gran meta, Capricornio, y el Arcángel Uriel te guiará para tener más estabilidad económica. Elabora un plan de ahorro para tu futuro; cualquier cambio de trabajo o negocio te ayudará a crecer profesionalmente. Para la buena suerte, prende una veladora roja el día primero, usa perfume de cítricos y carga la imagen de Uriel.

Preparas un viaje con tus seres queridos. Tus días mágicos son 01, 02, 03, 05, 11, 13, 17, 21, 23 y 30 de mayo, tus colores el rojo y amarillo, y tu mejor día el martes. Tus números mágicos son 07, 21 y 30, y tus signos compatibles Aries, Leo y Virgo. Vendrá una oportunidad de trabajo nuevo y bien pagado. Tendrás una renovación en tu forma de actuar hacia lo positivo; medita y comunícate con lo divino.

Cuidado con chismes y malas energías; no platiques tus planes, pues tu naturaleza confiada te hace pasar malos ratos. ¡Decide ser feliz! Si quieres a esa persona, díselo y vivirás días de mucho amor. Comprarás muebles para tu casa, te harás una cirugía estética que saldrá de lo mejor, empezarás una rutina de ejercicio y mejor alimentación (¡eres vanidoso y te gusta que te miren!), y comenzarás una carrera universitaria.

Acuario

Nuevos horizontes se abren ante ti, Acuario, con la posibilidad de lograr un gran crecimiento profesional gracias al Arcángel Gabriel. Te viene la invitación de cambiarte de ciudad o país, lo que desestancará tu energía positiva. Gabriel te ayudará a cerrar contratos de negocios con mucha abundancia, pero cuídate de las envidias de tus amigos y no confíes de más.

Prende una veladora roja el primero de mayo y ponte un listón rojo con tres nudos en el pie izquierdo. Tus días mágicos son 01, 03, 05, 07, 09, 14, 21, 25 y 31 de mayo, y tus colores el azul y blanco. Tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Virgo. Las buenas energías están de tu lado, pero sé discreto para evitar el mal de ojo.

Pones en paz tu corazón y comienzas de nuevo en el amor; tu lado coqueto y servicial atraerá un nuevo romance pronto. Tramitas tu visa y residencia extranjera, recibes dinero extra por comisiones y utilidades (¡inviértelo en ti!), y tus superiores te buscarán para darte un nuevo puesto y mejor sueldo. Cuídate de dolores de espalda y huesos, ve al médico.

Termina tus estudios profesionales, sabrás del embarazo de una hermana que te hará feliz, un amigo te pedirá ayuda económica y pensarás mucho en un Tauro o Libra; platica con esa persona, se vale pedir perdón y volver a comenzar.

Piscis

Cerrando con broche de oro el zodiaco, Piscis, te espera un mes lleno de actividades donde el Arcángel Miguel te ayudará a crecer en lo profesional. Sé constante al terminar tu carrera o seguir con tu negocio. Para protegerte de envidias y brujerías, prende una veladora roja el primero de mayo y ponte agua bendita en la frente.

Tus mejores días son 01, 04, 07, 08, 11, 13, 17, 19, 22, 29 y 31 de mayo, tu mejor día el jueves, y tus números 00, 08 y 99. Tus signos compatibles son Géminis, Escorpión y Cáncer. Estarás muy ocupado, lo cual domina a tu signo. Cierras el episodio de un mal amor y dejas atrás rencores; como eres dos peces, necesitas pareja para sentirte completo, pero busca a alguien que construya un mejor vivir.

Guarda dinero para tarjetas de crédito y servicios. Cuídate de traiciones de compañeros de trabajo, no les tengas toda la confianza. Harás cambios en tu casa comprando muebles y te invitarán a una boda en la playa. Estarás en constante renovación personal; sal a caminar por las mañanas para crecer en fuerza espiritual. Arreglarás la llanta y frenos de tu carro para un viaje familiar. Hazte una revisión médica para descartar enfermedades y prepárate para un mes de grandes sorpresas económicas.

MF