Sábado, 15 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Colores de la suerte para cada signo el fin de semana

Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos

Por: El Informador

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Desde hace mucho tiempo, dentro de la astrología, se ha creído que los colores tienen una poderosa influencia en nuestras emociones y en nuestro entorno. Se dice que cada color vibra a una frecuencia específica y se relaciona con diferentes aspectos de nuestra vida, como la salud, el amor y la prosperidad. 

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 14 al 16 de noviembre

En este sentido, Mhoni Vidente explica que al utilizar los colores adecuados podemos atraer energías positivas y mejorar nuestra suerte en distintos ámbitos. 

A continuación compartimos contigo los colores que traerán buena suerte a cada signo zodiacal durante el fin de semana, del 15 y 16 de noviembre del 2025.

  • Aries:  El rojo será tu color guía para atraer energía positiva.
  • Tauro: El color naranja ayudará a despejar energías densas. 
  • Géminis: El azul será tu color de protección.
  • Cáncer: El amarillo te llenará de vitalidad. 
  • Leo: Usa colores fuertes para atraer prosperidad.
  • Virgo: El azul te acompañará como color guía.
  • Libra: El azul con blanco será tu combinación ideal para atraer fortuna.
  • Escorpión:  El color verde te atraerá abundancia.
  • Sagitario: El color rojo te atraerá abundancia.
  • Capricornio: El amarillo te traerá suerte.
  • Acuario: El color rojo potenciará tu energía. 
  • Piscis: Viste blanco este fin de semana para atraer alegría y claridad.

Te recomendamos: Nodal y sus padres enfrentarán audiencia por presunto uso de documento falso

Con información de Mhoni Vidente

NA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones