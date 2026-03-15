El México que Lalo España quiere mostrar

Lejos de la comedia que lo ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la televisión mexicana, Lalo España se adentra en un registro emocional distinto con “Más tequila”, una producción independiente filmada en Jalisco que apuesta por retratar un México íntimo, luminoso y profundamente ligado a sus tradiciones familiares.

En entrevista con EL INFORMADOR, el actor habló sobre su participación en la cinta escrita y producida por Mario Alberto Pérez González, un proyecto que -asegura- lo conquistó desde el primer acercamiento por su sensibilidad y por la posibilidad de contar una historia alejada de los estereotipos que suelen dominar la narrativa audiovisual sobre el país.

“Me enamoró el contar una historia de un México diferente, de un México que existe, que es palpable, que tiene mucho que ver con valores, con regiones hermosas, con gastronomía, con costumbrismo familiar, con el campo y con la esencia de la familia”, expresó el actor.

La película sigue a Eli, una joven mexicoamericana que vive en Estados Unidos atrapada en la rutina de un empleo que no la llena emocionalmente. La muerte de su abuela cambia el rumbo de su vida al dejarle una última voluntad: regresar sus cenizas a Arandas, Jalisco, el pueblo donde nació la familia.

Ese viaje, inicialmente breve y obligado, se convierte en un proceso de reconexión personal. Entre paisajes, tradiciones y recuerdos familiares, Eli descubre un talento oculto para la fotografía y comienza a cuestionar la vida automatizada que llevaba lejos de sus raíces.

La historia plantea temas como identidad, legado familiar y sanación emocional, con un tono íntimo y nostálgico que apuesta por la calidez humana y el redescubrimiento cultural. El tequila, más que un elemento simbólico, funciona como un hilo conductor que representa pertenencia, memoria y transformación.

Un personaje desde la emoción

En la cinta, Lalo España interpreta al tío Rubén, una figura clave dentro del proceso emocional de la protagonista. El personaje se convierte en un puente entre Eli y la herencia familiar que intenta comprender.

“El tío Rubén ve en Eli como una hija. Hay un vínculo muy fuerte porque él también carga con una tragedia familiar y busca convencerla de que escuche todo lo que le inculcó la abuela: que ame, que viva y que no se deje absorber por la mecanización del trabajo”, explicó.

Para el actor, la historia conecta con una realidad compartida por miles de mexicanos que viven fuera del país y que, pese a la distancia, mantienen un lazo emocional con sus orígenes.

“Somos un pueblo de mucha calidez y de estructura familiar. En México todavía se conserva mucho la reunión con los abuelos, el rancho, el campo. La película muestra todo eso sin caer en cliché, de manera amable y muy linda”.

España, quien recientemente cumplió 34 años de trayectoria, asegura que proyectos como este representan una oportunidad para explorar nuevos matices interpretativos.

“Me gusta hacer cosas de colores. Cine, teatro, doblaje, plataformas… todo. Si te quedas esperando a que lleguen los millones de dólares para levantar una película, nunca la haces. Me gusta la gente con empuje, que provoca los proyectos”, comentó.

El actor recordó además una enseñanza de su maestro Luis Felipe Tovar que ha guiado su carrera: “Unas cosas las hacemos para el gusto y otras para el gasto”, frase que, dice, define perfectamente el espíritu de “Más tequila”.

El equipo de “Más tequila” apostó por retratar un México íntimo, lleno de tradiciones, familia y paisajes del campo. EL INFORMADOR/J. Acosta

Una historia nacida después de la pandemia

Para Mario Alberto Pérez González, guionista y productor del filme, la idea surgió tras la pandemia, un periodo que lo llevó a reflexionar sobre la percepción internacional de México y sobre la necesidad de contar historias desde una mirada distinta.

“Estamos en un punto muy álgido en cómo veían a México y cómo nos sentíamos nosotros con México. Yo quería mostrar el lado positivo: nuestras tradiciones, nuestras cosas hermosas. Afuera muchas veces nos ven como si todos fuéramos narcos, y creo que también es momento de enseñar otra cara”, señaló.

De esa intención nació la figura de Eli, una joven nacida en Estados Unidos que, pese a su ascendencia mexicana, nunca ha conectado realmente con el país de su familia.

“Ella decía: ‘Soy americana’. Nunca quiso venir a México hasta que las circunstancias la obligan. Y cuando llega descubre que México es diferente a como creía, se encuentra con gente linda y con tradiciones que la transforman”.

El tequila se convirtió entonces en un símbolo narrativo inevitable. “Si queríamos hacer algo muy mexicano, ¿qué más mexicano que el tequila?”, explicó el productor.

Arandas como protagonista

Aunque el guion original no contemplaba un lugar específico, el equipo encontró en Arandas el escenario ideal para la historia. El descubrimiento ocurrió durante el scouting de locaciones.

“Desde el primer día que fuimos nos encantó el lugar y dijimos: tiene que ser aquí. Tuvimos la fortuna de modificar el guion para adaptarlo a lo que encontramos en Arandas”, relató Pérez González.

El apoyo de Tequila Pasión 69 fue determinante para consolidar la producción, facilitando espacios y respaldando el proyecto desde sus primeras etapas. Representantes de la marca señalaron que decidieron sumarse por la conexión del filme con las raíces culturales mexicanas.

“Nos llamó mucho la atención porque es una historia bonita que pasa en muchas familias y porque también queremos impulsar nuestra realidad. Hay mucho más de México que los estereotipos que se escuchan en el extranjero”.

Cine independiente y apuesta local

“Más tequila” se desarrolla como una producción independiente, apoyada por alianzas locales y con acompañamiento de Filma Jalisco en temas de locaciones. Actualmente la película continúa en rodaje, con aproximadamente un 75% del material filmado.

El proyecto contempla locaciones en Arandas y Guadalajara, mientras que algunas escenas ambientadas en Estados Unidos serán recreadas en México mediante recursos cinematográficos.

El elenco incluye a Jimena Peón como protagonista, Vera Wilson y Mike Corona, además de la dirección de Jerzain Ortega, con quien el guionista asegura haber construido una colaboración creativa sólida.

“Antes me había pasado que lo que escribía cambiaba mucho al final, pero ahora lo hablamos desde el inicio y la película se está dando tal cual como la imaginamos”, afirmó el productor.

El séptimo arte como identidad

Para Lalo España, iniciativas como esta reflejan la importancia de fortalecer el cine hecho desde lo local, especialmente ante nuevos anuncios de apoyos gubernamentales al sector audiovisual.

“Ojalá se apoye al talento y a las producciones locales. Una cosa son las grandes producciones extranjeras que vienen por las locaciones y otra muy distinta es contar nuestras propias historias, que tienen arraigo con nuestra gente”, finalizó.