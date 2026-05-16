La reacción de Eugenio Derbez ante la próxima película de su hija Aislinn Derbez y su exesposo Mauricio Ochmann fue muy similar a la de muchos fanáticos: entre asombro y confusión.

El protagonista de "No se aceptan devoluciones" fue cuestionado por sus seguidores sobre qué opinaba del nuevo filme de temática romántica, anunciado esta semana por la actriz. Como respuesta, compartió un divertido video en sus redes sociales.

"No sé… allá no sé, me quedé igual que ustedes, así de…", expresó mientras hacía una evidente cara de incredulidad.

Eugenio, quien además etiquetó a Aislinn en la publicación, continuó con las bromas: "¿Qué sigue? ¿Que ahora saque un disco con Kalimba? ¿O que yo saque una línea de ropa con Sarah Bustani? ¿Qué sigue?"

Cabe recordar que la también modelo sostuvo una relación con Kalimba en 2007.

Reviven peticiones de juntar a Derbez con Victoria Ruffo... ¡quieren verlos en una película!

Los seguidores del comediante sin timidez se sumaron a la conversación y comenzaron a pedirle que también realizara algún proyecto con una de sus exparejas más famosas. Entre las propuestas destacó una posible novela junto a Victoria Ruffo.

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Otros usuarios incluso imaginaron una película protagonizada por Ruffo y Dalilah Polanco, quien también mantuvo una relación con el actor.

"Que hagas un viaje con los Derbez junto a Victoria Ruffo", escribieron algunos, mientras otros hasta le pidieron "echarse un bailecito" con la actriz.

Incluso Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio, salió a relucir entre las bromas, pues algunos sugirieron que podría convertirse en la productora del supuesto proyecto.

Hasta el momento, Aislinn no ha reaccionado públicamente a los comentarios de su padre.

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Aislinn Derbez explica por qué su película con Mauricio Ochmann es especial

Aunque ya no mantienen una relación sentimental, Aislinn y Mauricio continúan unidos por la crianza de su hija Kailani. Ahora, ambos volverán a compartir pantalla en "Hasta el fin del mundo", película que llegará a los cines el próximo 23 de julio.

En Instagram, la actriz explicó que la cinta tiene un significado especial para ella, pues habla de "vínculos que no caben en una etiqueta".

"Tal vez por eso 'Hasta el fin del mundo' tiene algo tan especial: porque habla de esos vínculos (...) que cambian, se rompen, se transforman, pero de alguna forma siguen siendo parte de quiénes somos", escribió.

JM