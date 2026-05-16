Cazzu revela restricción legal para hablar de Nodal en México

La artista argentina Cazzu explicó de manera directa ante los medios de comunicación en México que se encuentra imposibilitada para emitir cualquier declaración pública sobre Christian Nodal. Este fin de semana, durante su participación en el festival musical Tecate Emblema celebrado en la capital del país, la intérprete urbana fue abordada por la prensa respecto a su separación y los conflictos legales derivados de la misma.

Ante la insistencia de los reporteros sobre la dinámica familiar actual y la custodia compartida de su hija Inti, la cantante fue tajante al confirmar la existencia de un impedimento jurídico. La restricción forma parte del proceso legal transnacional que actualmente enfrenta con su expareja en los tribunales mexicanos, el cual exige confidencialidad de ambas partes involucradas en el litigio.

Yo no tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no puedo, si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer, así que me gustaría que sí entiendan eso”, dijo la artista ante reporteros. Esta medida cautelar dictada por las autoridades busca proteger la integridad del proceso judicial y el bienestar de la menor involucrada, evitando que el conflicto escale mediáticamente y afecte las audiencias programadas para los próximos meses.

¿Qué es la Ley Cazzu y cuál es su impacto social?

El conflicto judicial entre ambos cantantes inspiró la creación de la denominada Ley Cazzu, una iniciativa legislativa presentada recientemente en el congreso del estado de Michoacán. Este proyecto de ley busca salvaguardar los derechos de movilidad y el bienestar integral de los menores cuando un progenitor evade sus responsabilidades parentales o utiliza los permisos de viaje como mecanismo de coerción.

La propuesta legislativa surgió después de que se hiciera público que la artista enfrentaba dificultades burocráticas para obtener los permisos necesarios para viajar internacionalmente con su hija desde Argentina. El nuevo marco legal pretende agilizar estos trámites administrativos y evitar que los menores de edad sean utilizados como instrumento de presión psicológica o legal durante las separaciones de sus padres.

Durante la entrevista, la intérprete sudamericana aclaró que esta legislación no fue una iniciativa propia, sino un proyecto impulsado por legisladores y activistas que decidieron utilizar su nombre como estandarte. Sin embargo, expresó sentirse halagada con la propuesta.

“Me halaga mucho poder representar de alguna forma unas problemáticas tan comunes y tan dolorosas para nosotras las mamás y siempre a todas las mamás que puedan estar pasando por alguna complicación de ese tipo les mando un abrazo”, señaló.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB