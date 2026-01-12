Tiktokers creados con IA, la tendencia que causa confusión en los usuarios

En los últimos meses una nueva moda ha circulado por las plataformas digitales: creadores de contenido y tiktokers virtuales generados con inteligencia artificial (IA).

Este fenómeno se ha popularizado en redes sociales y ha sembrado confusión entre los internautas, quienes alertan sobre el uso indebido de esta herramienta digital.

Estos perfiles y cuentas en redes sociales son creados mediante algoritmos de inteligencia artificial generativa, los cuales combinan imágenes hiperrealistas y cuidadosamente pulidas con audios virales y fondos uniformes. El resultado es un tipo de contenido altamente convincente que, a simple vista, resulta casi imposible de distinguir de una persona real.

Estos tiktokers son creados a partir del movimiento y los gestos de otros creadores de contenido reales, cuyos videos sirven como base para las animaciones impulsadas por IA. Al combinar estos patrones con una apariencia casi perfecta, se da vida a personajes digitales que simulan ser personas reales, con rasgos humanos definidos, una edad específica, una identidad propia y hasta una nacionalidad.

Uno de los perfiles que más ha sorprendido a la comunidad digital es el de "Nia Noir", quien cuenta con 217 mil seguidores en Instagram y más de 2 millones en TikTok. Sus videos alcanzan miles y hasta millones de reproducciones en la plataforma, superando los 300 millones de vistas y los 20 millones de me gusta.

En los comentarios de sus publicaciones, la opinión pública se divide entre los usuarios que increpan a aquellos que no logran identificar su autenticidad y entre los que a pesar de saber que se trata de una persona ficticia, siguen elogiando a estos tiktoker, abriendo un debate sobre la transformación del entretenimiento digital.

Otra cuenta que es popular en la plataforma es la del creador de contenido francés "Elliot Paupelier" de 23 años, quien recientemente llegó a los 200 mil seguidores en TikTok. Este influencer sube contenido cotidianamente, interactuando con sus fanáticos a través de mensajes y reacciones. Aunque el contenido principal de este tipo de tiktokers se basa únicamente en bailes y trends de estilo "lip sync", hay algunos que van más allá y ofrecen narrativas falsas a los usuarios, intentando generar emociones para obtener seguidores.

Un último caso es el de la modelo e influencer sudafricana conocida en redes como "Ayanna IA" (@atannasoblack). Este personaje creado por tecnología de IA cuenta con 693 mil seguidores en Instagram y un contenido variado, con fotografías junto a celebridades como John Cena y Dwayne Johnson, además de spots casi de ensueño.

Finalmente, diversos usuarios en redes se dedican a destapar y exhibir estos perfiles, pues a pesar de que la mayoría de los internautas se han percatado de que se trata de una persona ficticia, existen otras que no logran distinguir la realidad y caen en este tipo de contenidos.

