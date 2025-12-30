MrBeast reparte fajos de billetes en vía pública

James Stephen Donaldson, mejor conocido en redes sociales como MrBeast se caracteriza por realizar concursos con grandes premios en efectivo que le han cambiado la vida a muchas familias . El creador de contenido sorprendió una vez más a sus seguidores con su buena voluntad, al mostrar nuevamente su afán por cambiar el mundo con nobles gestos diarios mediante una nueva puesta en escena.

El influencer y empresario estadounidense de 27 años volvió a ser tendencia en plataformas digitales, luego de que se difundiera un video en el que se le ve repartiendo varios fajos de billetes a los transeúntes en una calle desconocida de EU.

"¿Quieres mil dólares?"

La dinámica se realizó para restarle un poco de tensión a los automovilistas que estaban atascados en el tráfico durante la hora pico. Jimmy no plantea ningún contexto al acercarse, solo lanza una pregunta directa: " ¿Quieres mil dólares? " (cerca de 17 mil 900 pesos mexicanos).

En respuesta, algunos conductores cerraban sus puertas con seguro o subían la ventanilla de sus autos con desconfianza; sin embargo, la mayoría tomaba el dinero sin rechistar e incluso algunos pedían más dinero tocando el claxon. El video ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones en TikTok y cerca de 400 mil reacciones.

Finalmente, el creador de contenido propuso una oferta más arriesgada a sus seguidores en la descripción del video para el futuro: "¿Debería pagarle a gente al azar en el metro la próxima vez?". Algunos de los comentarios más repetidos fueron: "¿Por qué esta suerte nunca puede encontrarme?", "¿A dónde necesito ir?".

MrBeast es un creador de contenido conocido por realizar este tipo de dinámicas y retos en sus canales de redes. A lo largo de su carrera ha impulsado diversas iniciativas filantrópicas, mediante donaciones y proyectos sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad . Estas acciones le han valido la admiración de millones, aunque también han generado críticas por "monetizar la caridad".

¿Quién es Mrbeast?

Jimmy inició su carrera en YouTube en 2012 y alcanzó la fama mundial en 2017, realizando videos de retos extremos, donaciones masivas y producciones de alto presupuesto. El influencer obtuvo su fortuna reinvirtiendo sus ingresos en nuevos videos, premios y causas sociales . Actualmente financia su contenido gracias al apoyo de patrocinios y a negocios personales: "MrBeast Burger" y "Feastables".

Actualmente cuenta con 457 millones de suscriptores en YouTube, consolidando una fiel comunidad de fans. Asimismo, cuenta con varios proyectos filantrópicos, como "Beast Philanthropy", una organización benéfica dedicada a combatir el hambre, apoyar comunidades vulnerables y financiar ayuda humanitaria.

Por otro lado, también ha organizado varios proyectos ambientales , como "Team Trees", una iniciativa lanzada en octubre de 2019 cuyo objetivo era plantar más de 20 millones de árboles a través de una recaudación de fondos. Dicha campaña logró alcanzar su meta al reunir 20 millones de dólares en tan solo 56 días.

Otro proyecto organizado por el influencer fue el "Team Seas", una campaña lanzada en octubre de 2021 de recaudación de fondos. Con esta iniciativa se buscaba reunir 30 millones de dólares para retirar 13.6 millones de kilos de basura . Al finalizar el proyecto en 25, se habían retirado oficialmente 15.4 millones de kilos de residuos de océanos, ríos y playas.

