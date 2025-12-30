Año Nuevo: los estrenos imperdibles del cine en el 2026

El calendario cinematográfico de 2026 en México anticipa un año especialmente atractivo para los amantes del séptimo arte.

Las salas del país recibirán una combinación de producciones familiares, secuelas largamente esperadas, adaptaciones live-action, cine de autor y grandes apuestas de Hollywood, lo que perfila un año diverso y altamente competitivo en taquilla.

Desde los primeros días de enero hasta el cierre de diciembre, la cartelera estará marcada por el regreso de franquicias emblemáticas, nuevas propuestas animadas, cine de terror, comedias, dramas y producciones épicas pensadas para públicos de todas las edades.

Estudios internacionales y productoras independientes buscarán captar la atención del público mexicano en un año que promete ser uno de los más intensos para la industria cinematográfica.

Te compartimos los estrenos más imperdibles de todo el 2026

Enero

A New Dawn — 1 de enero

Jumbo: La Magia de un Corazón Gigante — 1 de enero

Monarcas: El Gran Viaje a los Bosques Naranjas — 1 de enero

Marty Supreme — 1 de enero

El Beso de la Mujer Araña — 8 de enero

Familia en Renta — 8 de enero

Astrósfera — 8 de enero

Un Hombre por Semana — 8 de enero

Tom y Jerry: La Brújula Mágica — 15 de enero

Ella McCay: Imperfectamente Perfecta — 15 de enero

Exterminio: El Templo de los Huesos — 15 de enero

La Única Opción — enero (fecha por confirmar)

Familia a la Deriva — 22 de enero

Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno — 22 de enero

Hamnet — 22 de enero

Sobriedad Me Estás Matando — 29 de enero

El Día del Fin del Mundo: Migración — 29 de enero

La Voz de Hind Rajab — 29 de enero

Febrero

Arco — 5 de febrero

Alerta Extinción — 6 de febrero

Goat: La Cabra que Cambió el Juego — 12 de febrero

¡Ayuda! — 12 de febrero

Caminos del Crimen — 12 de febrero

Amélie y los Secretos de la Lluvia — 19 de febrero

Scream 7 — 26 de febrero

Marzo

Hoppers: Operación Castor — 5 de marzo

¡La Novia! — 5 de marzo

El Testimonio de Ann Lee — 12 de marzo

Abril

Super Mario Galaxy: La Película — 2 de abril

Boda Sangrienta 2 — 10 de abril

Michael — 24 de abril

El Diablo Viste a la Moda 2 — 30 de abril

Mayo

Las Ovejas Detectives — 8 de mayo

Mortal Kombat II — 15 de mayo

The Mandalorian and Grogu — 22 de mayo

Junio

Toy Story 5 — 18 de junio

Supergirl — 26 de junio

Julio

La Odisea — 16 de julio

Moana (live-action) — julio (fecha por confirmar)

Agosto

Coyote vs. Acme — 27 de agosto

Estrenos del cierre de año

Digger — 1 de octubre

El Gato con Sombrero — 5 de noviembre

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha — noviembre (fecha por confirmar)

Dune: Parte 3 — 18 de diciembre

