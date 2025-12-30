Martes, 30 de Diciembre 2025

Año Nuevo: los estrenos imperdibles del cine en el 2026

El 2026 llegará a las salas de cine en México con una cartelera cargada de grandes estrenos, secuelas esperadas y producciones familiares

Por: El Informador

El calendario cinematográfico de 2026 en México anticipa un año especialmente atractivo para los amantes del séptimo arte.

Las salas del país recibirán una combinación de producciones familiares, secuelas largamente esperadas, adaptaciones live-action, cine de autor y grandes apuestas de Hollywood, lo que perfila un año diverso y altamente competitivo en taquilla.

Desde los primeros días de enero hasta el cierre de diciembre, la cartelera estará marcada por el regreso de franquicias emblemáticas, nuevas propuestas animadas, cine de terror, comedias, dramas y producciones épicas pensadas para públicos de todas las edades.

Estudios internacionales y productoras independientes buscarán captar la atención del público mexicano en un año que promete ser uno de los más intensos para la industria cinematográfica.

Te compartimos los estrenos más imperdibles de todo el 2026

Enero

  • A New Dawn — 1 de enero
  • Jumbo: La Magia de un Corazón Gigante — 1 de enero
  • Monarcas: El Gran Viaje a los Bosques Naranjas — 1 de enero
  • Marty Supreme — 1 de enero
  • El Beso de la Mujer Araña — 8 de enero
  • Familia en Renta — 8 de enero
  • Astrósfera — 8 de enero
  • Un Hombre por Semana — 8 de enero
  • Tom y Jerry: La Brújula Mágica — 15 de enero
  • Ella McCay: Imperfectamente Perfecta — 15 de enero
  • Exterminio: El Templo de los Huesos — 15 de enero
  • La Única Opción — enero (fecha por confirmar)
  • Familia a la Deriva — 22 de enero
  • Terror en Silent Hill: Regreso al Infierno — 22 de enero
  • Hamnet — 22 de enero
  • Sobriedad Me Estás Matando — 29 de enero
  • El Día del Fin del Mundo: Migración — 29 de enero
  • La Voz de Hind Rajab — 29 de enero

Febrero

  • Arco — 5 de febrero
  • Alerta Extinción — 6 de febrero
  • Goat: La Cabra que Cambió el Juego — 12 de febrero
  • ¡Ayuda! — 12 de febrero
  • Caminos del Crimen — 12 de febrero
  • Amélie y los Secretos de la Lluvia — 19 de febrero
  • Scream 7 — 26 de febrero

Marzo

  • Hoppers: Operación Castor — 5 de marzo
  • ¡La Novia! — 5 de marzo
  • El Testimonio de Ann Lee — 12 de marzo

  • Abril

  • Super Mario Galaxy: La Película — 2 de abril
  • Boda Sangrienta 2 — 10 de abril
  • Michael — 24 de abril
  • El Diablo Viste a la Moda 2 — 30 de abril

Mayo

  • Las Ovejas Detectives — 8 de mayo
  • Mortal Kombat II — 15 de mayo
  • The Mandalorian and Grogu — 22 de mayo

  • Junio

  • Toy Story 5 — 18 de junio
  • Supergirl — 26 de junio

  • Julio

  • La Odisea — 16 de julio
  • Moana (live-action) — julio (fecha por confirmar)

Agosto

  • Coyote vs. Acme — 27 de agosto

Estrenos del cierre de año

  • Digger — 1 de octubre
  • El Gato con Sombrero — 5 de noviembre
  • Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha — noviembre (fecha por confirmar)
  • Dune: Parte 3 — 18 de diciembre

