Año Nuevo: los estrenos imperdibles del cine en el 2026

El calendario cinematográfico de 2026 en México anticipa un año especialmente atractivo para los amantes del séptimo arte.Las salas del país recibirán una combinación de producciones familiares, secuelas largamente esperadas, adaptaciones live-action, cine de autor y grandes apuestas de Hollywood, lo que perfila un año diverso y altamente competitivo en taquilla.Desde los primeros días de enero hasta el cierre de diciembre, la cartelera estará marcada por el regreso de franquicias emblemáticas, nuevas propuestas animadas, cine de terror, comedias, dramas y producciones épicas pensadas para públicos de todas las edades.Estudios internacionales y productoras independientes buscarán captar la atención del público mexicano en un año que promete ser uno de los más intensos para la industria cinematográfica.Te compartimos los estrenos más imperdibles de todo el 2026MF