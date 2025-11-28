De último momento se cambió el recinto para el concierto, programado para este sábado 29 de noviembre, de Limp Bizkit, la promotora MusicVibe lo anunció en sus redes sociales el jueves pasado.

Inicialmente la fecha en México de la banda se había previsto que se presentarán en la explanada del Estadio Azteca, pero ahora se realizará en el Estadio Fray Nano, espacio que permitirá recibir a los fans sin complicaciones y con mejores condiciones para el flujo del público.

Según el comunicado de la organizadora del evento, el cambio de sede se debió a que las condiciones actuales en los exteriores del recinto original, no son óptimas ya que podrían afectar la movilidad y experiencia de los asistentes al evento.

Si bien, la promotora cuenta con todos los lineamientos, permisos y autorizaciones, además de haber tenido casi terminada la producción del concierto, las autoridades solicitaron el cambio para garantizar una experiencia segura, cómoda y accesible para el público.

MusicVibe

Para quienes ya tienen boleto, estos serán válidos en la nueva sede, no hay que cambiarlos ni hacer trámites adicionales, además las zonas, secciones y localidades se respetarán, así como las fechas y horarios.

El concierto no solo marca el regreso de Limp Bizkit a la Ciudad de México; también será una noche nostálgica, pues el show servirá para honrar la memoria del bajista Sam Rivers, recientemente fallecido.

La banda de nu metal no viene sola, estará acompañada de varias bandas en su Gringo Papi Tour 2025, y el concierto será en formato festival.

El lineup es el siguiente:

Limp Bizkit

Bullet For My Valentine (la sorpresa del cartel)

(la sorpresa del cartel) 311

Ecca Vandal

Riff Raff

Slay Squad

Cómo llegar al Estadio Fray Nano

Una de las ventajas del lugar del nuevo recinto, es que se encuentra en una ubicación más accesible y cuenta con diversas rutas de llegada y conexión directa con transporte público. A un costado están las estaciones:

Metro Mixiuhca y Velódromo (Línea 9)

Metrobús UPIICSA y El Rodeo (Línea)

Además, habrá zonas de descanso y espacios habilitados para mejorar la experiencia general de los asistentes.

Este sábado, el concierto de Limp Bizkit reunirá a miles de fans que forjaron su juventud con su música durante las últimas décadas, así como a quienes han adoptado uno de los géneros que la banda ayudó a establecer, heredero de estilos como el grunge, el rap, el heavy metal e incluso con influencias pop.

La última vez que la banda, famosa por sus éxitos como parte de "Break Stuff", "My way" y "My generation", visitó México fue en la edición 22 del Vive Latino; antes de ese encuentro, ya se había presentado dos veces.

KR