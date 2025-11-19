El ciclo “Cine al Estilo Jalisco” se prepara para cerrar su programación de noviembre con dos largometrajes que, aunque muy distintos entre sí, comparten un mismo impulso creativo: contar historias nacidas en esta tierra y proyectarlas hacia su propia comunidad. Con funciones programadas para los jueves 20 y 27 de noviembre, el ciclo se despide del mes celebrando la diversidad de miradas que hoy conforman el quehacer cinematográfico jalisciense. Ambas funciones son sin costo.

La primera cita será con “Sáquenme de Aquí”, una comedia romántica dirigida por Miguel Padilla que sigue la vida de Laura, una mujer atrapada en la rutina matrimonial que, al mudarse con su esposo, encara la posibilidad de un nuevo comienzo. Con su tono ligero y energético, la película propone un retrato honesto sobre los cambios que llegan sin pedir permiso y la forma en que pueden transformar la vida cotidiana.

Filmada en escenarios de Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara, la cinta destaca por su frescura y por un elenco encabezado por Thali García, Hugo Catalán y Azucena Evans, quienes aportan un ritmo vibrante a esta historia sobre segundas oportunidades. La función tendrá lugar el jueves 20 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Edificio Arroniz, y contará con la presencia de la productora tapatía Liz Díaz, invitada para acompañar la proyección y participar en la conversación posterior con el público.

Una semana después, el ciclo continuará con “Retrato Familiar”, del director jalisciense Omar Velazco, una película que apuesta por una mirada más íntima y reflexiva. A través de vínculos afectivos, recuerdos y silencios compartidos, la cinta traza una exploración profundamente humana del tiempo y de los gestos cotidianos que construyen -y a veces fragmentan- a una familia.

Filmada en diversas locaciones del Estado, “Retrato Familiar” se ha distinguido por su sensibilidad visual, su atención al detalle y su compromiso con el cine independiente, elementos que consolidan su identidad dentro de la producción local contemporánea. La proyección se realizará el jueves 27 de noviembre, también a las 18:00 horas, en el Edificio Arroniz, y contará con la presencia del director y parte del elenco para un diálogo cercano con la audiencia.

Ambas actividades forman parte del programa “Cine hecho en Jalisco”, impulsado por la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG). El programa destina una bolsa de 500 mil pesos para fortalecer la promoción y exhibición de cine local en beneficio de más de 20 proyectos, con el objetivo de acercar las narrativas audiovisuales del estado a la comunidad que las inspira.

CT