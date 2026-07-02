Todo sobre la nueva serie de Timbiriche: elenco, trama y lo que falta por conocer

La historia de Timbiriche, una de las agrupaciones más emblemáticas del pop en español, llegará a la pantalla con una nueva serie producida para la plataforma ViX. Aunque aún no tiene fecha de estreno, el proyecto ya comenzó a generar expectativa luego de que se revelaran las primeras imágenes oficiales y parte del elenco que dará vida a esta historia inspirada en los orígenes de la banda.

La producción buscará mostrar el nacimiento, crecimiento y consolidación del grupo, así como los desafíos personales y profesionales que enfrentaron los jóvenes artistas que formaron parte de un fenómeno musical que marcó a varias generaciones en América Latina.

Además de recrear momentos importantes de la trayectoria de Timbiriche, la serie explorará el ambiente de la industria del entretenimiento mexicano durante las décadas de 1980 y 1990, periodo en el que la agrupación alcanzó una enorme popularidad.

Un elenco que combina experiencia y nuevas promesas

La serie estará encabezada por un reparto conformado por actores con amplia trayectoria y jóvenes talentos que interpretarán a los distintos personajes involucrados en la historia.

Entre los nombres confirmados destacan Osvaldo Benavides, reconocido por producciones como Monarca, La dictadura perfecta y Noche de fuego; Alberto Guerra, quien recientemente participó en series internacionales como Griselda y Accidente; y Macarena García, conocida por proyectos como Control Z y 100 días para enamorarnos.

También forman parte del elenco Jesusa Ochoa, Iker Solano, Sebastián Poza, hijo del actor Jorge Poza; Luis De La Rosa, quien ha destacado por su trabajo en Luis Miguel: La Serie y El secreto de la familia Greco; además de Michelle Pellicer y Sol Wainer.

Aunque por ahora no se ha dado a conocer qué personaje interpretará cada uno de ellos, las primeras imágenes dejan entrever una recreación cuidadosa de la época y de la estética que caracterizó a Timbiriche durante sus primeros años.

Humberto Hinojosa estará al frente de la dirección

La dirección de la serie estará a cargo de Humberto Hinojosa, cineasta que en los últimos años se ha consolidado como uno de los realizadores más activos del entretenimiento mexicano.

Hinojosa ha dirigido producciones como Luis Miguel: La Serie, El secreto de la familia Greco, La Cabeza de Joaquín Murrieta y la película Confesiones, trabajos que le han permitido desarrollar experiencia en proyectos biográficos y de drama con altos valores de producción.

Su participación ha despertado expectativas entre los seguidores de Timbiriche, ya que varias de sus producciones anteriores han recibido comentarios positivos por su calidad visual y el tratamiento narrativo de personajes inspirados en figuras reales.

Una historia inspirada en hechos reales

De acuerdo con ViX, la serie narrará el camino que llevó a Timbiriche de ser un proyecto infantil a convertirse en uno de los grupos más influyentes del pop latino.

La producción abordará los sueños, los conflictos, la presión de la fama, las relaciones personales y los cambios que vivieron los integrantes a medida que crecían frente al público y enfrentaban las exigencias de la industria musical.

Hasta el momento no se ha confirmado la participación directa de exintegrantes del grupo como asesores o productores del proyecto. Tampoco se ha detallado qué tanto de la historia estará basado en hechos documentados y cuánto corresponderá a elementos dramatizados para la ficción.

Fundado en 1982, Timbiriche se convirtió en una auténtica cantera de artistas que posteriormente desarrollaron exitosas carreras como solistas, actores y conductores. Su legado musical continúa vigente gracias a canciones que marcaron a distintas generaciones y a las múltiples reuniones que la agrupación ha realizado a lo largo de los años.

Por ahora, ViX no ha anunciado una fecha oficial de estreno, aunque las primeras imágenes ya despertaron el interés tanto de los seguidores del grupo como de quienes crecieron escuchando algunos de los mayores éxitos del pop mexicano.

Con información de SUN

TG