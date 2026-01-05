Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 5 al 11 de enero

ARIES

La semana comienza con un interés en el progreso profesional, el estudio o el aprendizaje de nuevas tecnologías. Sientes la necesidad de lograr algo grande, aunque el ritmo es más lento de lo deseado, pero aún así avanzas. En el ámbito económico, hay una fuerte tentación de gastar para celebrar o aliviar tensiones.

La oposición de Venus y Júpiter sugiere que te lo mereces, pero su intuición les indica que deben controlar sus gastos y ahorrar. En el amor, las emociones se intensifican. Si tienes pareja, uno de los dos desea acelerar las cosas mientras el otro necesita espacio. Si estás solteros, alguien los deslumbra, pero se aconseja observar antes de actuar.

TAURO

El inicio de 2026 te invita a ampliar tus metas y asumir retos profesionales que exigirán salir de tu zona de confort, confiando en tus capacidades para lograr avances importantes. En lo económico, será clave contener impulsos y pensar con calma antes de gastar.

En el amor, predominará la honestidad: habrá diálogos aclaratorios en pareja y, si estás soltero, la posibilidad de conocer a alguien que despierte un interés profundo.

GÉMINIS

Esta semana debes enfocarse en la concentración, dedicación y disciplina. En el ámbito profesional, un proyecto requiere una mente aguda para conectar ideas; al concentrarse en lo que se desea finalizar o iniciar en 2026, se lograrán avances significativos. Económicamente, una propuesta o negocio, aunque prometedor, exige una revisión minuciosa de los detalles y la lectura de la letra pequeña del contrato.

En el amor, la oposición Venus-Júpiter intensifica la comunicación y las emociones, por lo que es crucial ser sincero para evitar decir más de lo que se siente o prometer más de lo que se puede cumplir.

CÁNCER

Esta semana te enfrentarás a un espejo profesional, indicando que está preparado para asumir un rol laboral más importante, a pesar de que esto pueda generar miedo o inquietud. En el ámbito económico, habrá claridad sobre un gasto o compromiso que requería organización. En el amor, la situación será intensa.

Si estás en pareja, saldrán a la luz temas delicados que estaban ocultos y que ahora buscarán una solución justa para ambos. Si estás soltero, una persona del pasado que dejó huella en tu corazón podría reaparecer, y deberás decidir si esa relación merece una segunda oportunidad.

LEO

La semana de enero para Leo requiere organización profesional, especialmente del tiempo, para avanzar en el trabajo. Económicamente, Júpiter aumenta la confianza, pero se advierte sobre decisiones impulsivas.

En el amor, la energía es intensa; las parejas tendrán una conversación definitoria, y los solteros se sentirán atraídos por alguien magnético a quien deben dar una oportunidad

VIRGO

Esta semana se te anima a destacar por tu buen trabajo, rendimiento académico o talento para generar ingresos. Tu claridad mental será crucial en el ámbito profesional, ya que posees una visión clara de las oportunidades económicas actuales. Financieramente, es posible que recibas ingresos adicionales o resuelvas un trámite pendiente.

En el amor, la oposición de Venus con Júpiter te hará más sensible; aprovecha esta sensibilidad para conectar de manera más humana. Si estás soltero, alguien te observa con interés.

LIBRA

En esta semana se te presenta una decisión profesional crucial que impactará su estabilidad futura. Se aconseja priorizar las necesidades personales, ya que no será posible satisfacer a todos. En el ámbito económico, la oposición de Venus (regente de Libra) y Júpiter podría incitar a gastos excesivos para mitigar el estrés.

Para contrarrestar esto, se sugiere buscar equilibrio a través del ejercicio, la interacción social o la participación en proyectos grupales. En el amor, las parejas deberán renegociar dinámicas incómodas para restaurar la armonía. Los solteros podrían sentirse atraídos por personas diferentes que les aporten balance emocional.

ESCORPO

Esta semana, Escorpio sentirá un gran empoderamiento gracias a la energía planetaria. En el ámbito profesional, su habilidad para negociar contratos, inversiones, o la compra y venta de propiedades se verá fortalecida, permitiéndole pedir el dinero que realmente merece. Surgirá una oportunidad económica interesante que requerirá un análisis profundo, por lo que es crucial pensar bien antes de firmar cualquier documento con compromisos financieros.

En el amor, la energía será intensa y reveladora; si tiene pareja, se aclarará un tema que causaba tensión, y si está soltero, una persona con una energía profunda y magnética cruzará su camino.

SAGITARIO

Esta semana, Sagitario debe aterrizar en la realidad, ya que ha comenzado el 2026 con ilusiones y esperanzas en asuntos que requieren un milagro. En lo profesional, sus ideas y buenas intenciones de éxito necesitan estructura, y económicamente, debe evitar gastos excesivos o compromisos insostenibles.

Mientras tanto en el amor, la oposición de Venus y Júpiter podría llevarle a idealizar a alguien o a esperar una conexión profunda demasiado rápido. Se le aconseja mantener el entusiasmo, pero con los pies en la tierra, fluyendo y disfrutando el proceso sin prisa

CAPRICORNIO

El Sol ilumina tu signo, posicionándolo en el centro del éxito profesional, esto indica que la semana avanzará con firmeza y recibirá reconocimiento. El trabajo es terapéutico, distrayéndote de asuntos familiares y amorosos difíciles y económicamente, habrá un ajuste favorable.

En el amor, la oposición de Venus y Júpiter sugiere que no todo es complacer o sacrificarse por el otro. Si tiene pareja, se necesita reciprocidad. Si está soltero, alguien se sentirá atraído por su madurez y seguridad.

ACUARIO

Para Acuario, la semana avanza más lento de lo deseado, pero esto es por su bien y está en orden divino. En el ámbito profesional, un proyecto importante progresa, aunque no sea evidente, y se recomienda paciencia. Económicamente, se aconseja evitar decisiones precipitadas, ya que Júpiter puede generar una falsa sensación de urgencia.

En el amor, si tienen pareja, se fortalecerá la confianza a través de conversaciones. Si están solteros, podrían sentir una atracción inesperada por alguien del trabajo o estudio.

PSICIS

El año 2026 comienza para Piscis con una invitación a expresar su creatividad con mayor seguridad y la convicción de que su trabajo es único. En el ámbito profesional, sus ideas tienen el potencial de abrir nuevas oportunidades si se desarrollan y comercializan adecuadamente.

En cuanto a las finanzas, se aclara la situación de un pago o ingreso pendiente, y saber que ese dinero está en camino proporciona alivio. En el amor, la oposición de Venus y Júpiter intensifica las emociones. Para quienes tienen pareja, se presenta una oportunidad para una conexión espiritual más profunda. Si se está soltero, alguien muestra ternura y admiración, y una energía positiva fluye suavemente entre ambos

