Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 6 al 11 de enero

Dea acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, la primera semana deñ año 2026 llega acompañado de movimientos profundos, decisiones clave y una fuerte energía de renovación para los signos del zodiaco.

A través de las cartas del tarot, se revelan los propósitos, advertencias y oportunidades que marcarán el rumbo personal, económico y emocional de cada signo durante este nuevo ciclo.

Desde la abundancia y el crecimiento patrimonial, hasta la sanación interior y los cambios de vida, estos son los mensajes para los 12 signos zodiacales.

Aries

La carta del Sol ilumina por completo el camino de Aries en 2026. Será un año determinante en cuestiones de ahorro, patrimonio y estabilidad económica, con posibilidades claras de cambios de casa, ciudad o incluso país. Aries se perfila como uno de los signos más influyentes del año en ámbitos empresariales, políticos y de negocio propio.

El jueves será su mejor día y los viajes jugarán un papel clave para recargar energía y fortalecer la visión de éxito. La manifestación positiva será esencial: pensar en triunfo, salud y amor atraerá resultados concretos. El año también exige orden financiero, pago de deudas y renovación total, tanto del entorno como de la imagen personal.

La liberación del pasado marcará el inicio de una etapa de abundancia, con golpes de suerte ligados a los números 05, 23 y 27, y una fuerte conexión con los colores azul y rojo. En el amor, Cáncer, Capricornio y Leo se acercan con intenciones serias y estables.

Tauro

La carta del Loco anuncia para Tauro un 2026 de reinvención total. Habrá crecimiento profesional, estabilidad amorosa e incluso propuestas de matrimonio. El aprendizaje clave será el amor propio, especialmente en temas de salud y alimentación, dejando atrás excesos y malos hábitos.

El miércoles será su día más favorable, con juntas laborales, nuevos proyectos y la llegada de dinero extra. Tauro tendrá como gran propósito alcanzar sus metas sin permitir interferencias externas.

La estabilidad emocional y económica dependerá de cerrar ciclos, resolver deudas y asuntos legales, y dedicar más tiempo a sí mismo. En el amor, Capricornio, Virgo y Libra serán los signos más compatibles, siempre bajo una dinámica de crecimiento mutuo y no de dependencia.

Géminis

La carta de la Torre marca un año de transformación profunda para Géminis. En 2026 se consolida la formación de patrimonio y una estabilidad amorosa sólida, algo poco común pero muy significativo para este signo. Capricornio, Sagitario y Libra llegan para quedarse en el terreno sentimental.

El martes será su mejor día, con múltiples reuniones laborales y proyectos en marcha. El propósito central será justicia, ahorro y progreso. Géminis deberá cuidar su salud mental y nerviosa, evitar el sobrepensar y mejorar hábitos alimenticios para prevenir problemas mayores.

Los números 15, 16 y 72 traerán suerte, mientras que los colores amarillo y verde ayudarán a equilibrar su energía. El tarot señala sanación total y, en muchos casos, embarazo o nacimiento de un bebé. Géminis será pilar fundamental en trabajo, familia y negocios durante todo el año.

Cáncer

La Rueda de la Fortuna gira a favor de Cáncer en 2026, siempre y cuando mantenga claridad en sus propósitos. El consejo es enfocarse solo en tres metas esenciales: patrimonio, salud y amor verdadero. El lunes será su día clave, con cambios laborales favorables, contratos nuevos y viajes cortos.

Este será el año ideal para combinar empleo con negocio propio. Cáncer deberá aprovechar sus talentos en comunicación, enseñanza y liderazgo, mientras cuida su salud emocional, hormonal y mental. Cambios de residencia, mudanzas o incluso migración están bien aspectados.

Los números 17, 24 y 25 traerán fortuna, y los colores rosa mexicano y rojo reforzarán su energía. En el amor, Escorpión, Acuario y Piscis serán compatibles. La protección energética será fundamental, ya que el signo estará expuesto a envidias y malas vibras.

Leo

La carta del Ermitaño guía a Leo hacia la claridad y la solución de problemas en 2026. Será un año de estabilidad económica, viajes y movimientos importantes, tanto personales como profesionales. Leo deberá cuidar su espalda baja, riñones y controlar impulsos relacionados con la comida.

El enfoque estará en la disciplina, la hidratación y la actividad física constante. Habrá juntas laborales, nuevos proyectos y decisiones importantes en el amor, incluyendo cierres, divorcios o nuevas oportunidades sentimentales.

Los números 06, 10 y 45 traerán suerte, con el amarillo y el rojo como colores clave. El viernes será su día mágico. La preparación constante, el estudio y la fuerza espiritual serán la base del éxito durante todo el año.

Virgo

La carta del Juicio anuncia para Virgo un 2026 de resolución definitiva. Problemas legales, migratorios, laborales y financieros encontrarán solución, siempre que el signo actúe con constancia y discreción. El miércoles será su mejor día.

El estudio del inglés será fundamental, ya que los viajes y negocios internacionales estarán muy presentes. Virgo deberá cuidar su columna y espalda, atender su salud física y energética, y no descuidar el descanso.

Los números 14, 20 y 56 traerán golpes de suerte. Será un año de cambios materiales: vender para renovar, soltar para avanzar. En el amor, Capricornio, Acuario y Tauro serán compatibles. El gran propósito del año será la libertad: emocional, mental y personal, dejando atrás cargas, relaciones tóxicas y situaciones que ya no aportan crecimiento.

Libra

La carta de la Templanza guía a Libra en 2026 con un mensaje claro: calma, equilibrio y acción consciente. Este será un año de protección espiritual, con la presencia constante del arcángel Miguel, pero también de responsabilidad personal. No dejar nada para después será el lema principal.

El lunes será su mejor día, ideal para ordenar pagos, deudas e impuestos y establecer una estrategia real de ahorro. Libra entra en un periodo de crecimiento profesional, con posibilidades de ascenso, gerencia o dirección, siempre que actúe con discreción y evite chismes. El cuidado de los pies será fundamental para la salud.

Tres golpes de suerte llegarán con los números 08, 32 y 66, y los colores azul y blanco ayudarán a mantener el equilibrio. Acuario, Aries y Géminis serán compatibles en el amor. El propósito central del año será viajar, moverse, cambiar de entorno y no rendirse ante los obstáculos. El tarot también marca embarazo en puerta para Libra, sin importar su estado civil.

Escorpión

La carta de los Amantes anuncia un 2026 decisivo y positivo para Escorpión. El gran aprendizaje será acostumbrarse a estar bien: feliz, estable y en paz. El viernes será su mejor día y los números 22, 34 y 63 traerán suerte, acompañados de los colores verde fuerte y rojo.

Habrá avances económicos, cambios repentinos y logros importantes, pero será fundamental controlar el estrés y los corajes, ya que el intestino será su punto débil. El año traerá propuestas laborales, incluso de trabajos anteriores, y movimientos importantes en el ámbito profesional.

En el amor, Piscis, Cáncer y Leo se acercan con estabilidad, aunque se recomienda paciencia para evitar rupturas innecesarias. El propósito del año será seguir el camino correcto, terminar lo que se empieza y construir una nueva vida con mayor conciencia, crecimiento y felicidad.

Sagitario

La carta del Emperador marca para Sagitario un año de determinación, liderazgo y crecimiento. El 2026 exigirá claridad en lo que realmente desea, priorizando su bienestar personal. La salud será clave, especialmente garganta, pulmones y tiroides.

Sagitario deberá depurar su entorno social y proteger su energía, ya que será un año de estudios, viajes constantes y nuevos contratos. El miércoles será su mejor día y los números 03, 09 y 65 traerán fortuna, con el rojo y el blanco como colores guía.

En el amor, Virgo, Leo y Aries serán compatibles, con posibilidades de matrimonio, embarazo o estabilidad. El propósito principal será el liderazgo, ocupar cargos de poder y construir una vida alineada con la felicidad, incluso si eso implica cambios radicales en relaciones o trabajo.

Capricornio

La carta de Oros confirma que 2026 será un año de abundancia para Capricornio. El dinero fluye, pero exige determinación, constancia y prudencia. El jueves será su mejor día. Será un año de viajes, trámites migratorios y crecimiento profesional, con la posibilidad de combinar trabajo y negocio propio.

La salud estará ligada al descanso, la alimentación y el cuidado de la imagen personal. Capricornio deberá soltar cargas ajenas, personas tóxicas y hábitos que ya no aportan. Los números 04, 37 y 39 traerán suerte, con el amarillo y el rojo como colores de poder.

Aries, Tauro y Escorpión serán compatibles en el amor. El propósito central será la enseñanza, la estabilidad y la nutrición, tanto física como emocional, acompañadas de una profunda limpieza personal y espiritual.

Acuario

El tarot señala que 2026 es el año de Acuario. La carta de Bastos anuncia poder, crecimiento y dominio natural. Será un año de pérdidas necesarias, especialmente en lo sentimental y laboral, que abrirán la puerta a grandes logros y estabilidad.

El lunes será su mejor día. Cambios de casa, ciudad o país están bien aspectados, así como el desarrollo de negocios propios ligados a ventas, liderazgo y relaciones públicas.

Los números 11, 29 y 66 traerán suerte, y los colores naranja y azul potenciarán su energía. Libra, Géminis y Leo serán compatibles en el amor. El propósito del año será la sanación integral: cuerpo, mente y espíritu. Todo lo que Acuario toque en 2026 tiene el potencial de convertirse en oro.

Piscis

La carta del Carruaje impulsa a Piscis a avanzar sin miedo en 2026. Será un año de liberarse del pasado, ordenar finanzas y construir un patrimonio sólido. La primera semana del año marca el inicio de un plan de vida claro y alcanzable.

La salud estará vinculada al agua, la alimentación y el control de excesos nocturnos. El martes será su mejor día, con golpes de suerte asociados a los números 07, 18 y 40. El azul fuerte y el blanco serán sus colores protectores.

Tauro, Cáncer y Escorpión serán compatibles en el amor. El tarot anuncia cumplimiento de deseos importantes: matrimonio, embarazo, negocio propio, casa o estabilidad económica. El propósito del año será dejar pasar lo que no suma, confiar en el poder superior y caminar hacia una etapa de abundancia, bendición y triunfo total.

Con información de Mhoni Vidente

MF