The Warning: El caos como combustible

Pocas bandas de rock contemporáneo pueden presumir una evolución tan orgánica y consistente como The Warning. Lo que comenzó como el proyecto de tres hermanas apasionadas por la música en Monterrey, Nuevo León, se ha transformado en un fenómeno internacional capaz de llenar recintos, acumular cientos de millones de reproducciones y compartir escenario con algunas de las figuras más importantes del rock mundial. Ahora, Daniela “Dany”, Paulina “Pau” y Alejandra “Ale” Villarreal se preparan para dar un nuevo paso con el lanzamiento de “Everything’s Falling”, su esperado nuevo álbum de estudio, disponible el próximo 28 de agosto a través de Lava/Republic Records.

Más que un simple regreso discográfico, el anuncio representa el inicio de una nueva etapa para la agrupación mexicana. Desde su propio título, “Everything’s Falling” plantea una idea poderosa: la aceptación de que la vida no siempre sigue el camino previsto. En lugar de resistirse al cambio, The Warning parece abrazarlo como parte fundamental de su crecimiento personal y creativo.

La primera gran ventana hacia esa narrativa es “Ritual”, el nuevo sencillo de la banda. Construida sobre melodías inquietantes, una instrumentación contundente y un estribillo de gran impacto emocional, la canción aborda un sentimiento universal: el miedo a perder aquello que nos hace felices. La ansiedad, la obsesión y el autosabotaje aparecen como elementos centrales de una composición que explora cómo incluso los momentos de plenitud pueden verse amenazados por la incertidumbre.

Según explica la propia banda, “Ritual” habla de esa sensación de anticipar el desastre cuando aparentemente todo marcha bien. Es una reflexión sobre cómo los pensamientos intrusivos pueden impedir disfrutar el presente, una temática que conecta con la vulnerabilidad emocional que ha comenzado a ocupar un espacio cada vez más visible dentro de la propuesta artística del grupo.

La canción llega después de los lanzamientos de “Kerosene” y “Ego”, dos temas que ya habían mostrado una dirección sonora intensa y desafiante. Juntos, los tres sencillos permiten vislumbrar un álbum que parece construido alrededor de la resiliencia, la introspección y la capacidad de encontrar sentido en medio del caos.

Esa visión queda reforzada por las propias palabras de las integrantes al describir el proyecto como una fotografía del momento que atraviesan actualmente. Para Dany, Pau y Ale, su nueva producción representa el reflejo de los aprendizajes acumulados durante años de trabajo, giras internacionales, desafíos personales y crecimiento artístico.

La idea de que “las cosas se derrumban” no aparece aquí como una visión pesimista, sino como una oportunidad para reconstruirse. El álbum parece partir de la premisa de que las experiencias más difíciles suelen convertirse también en las más formativas. En ese sentido, el proyecto se perfila como uno de los trabajos más personales de la carrera de la banda.

El lanzamiento encuentra a The Warning en un momento particularmente sólido. Después del impacto de “ERROR” (2022) y “Keep Me Fed” (2024), el grupo ha logrado expandir su alcance mucho más allá del circuito rockero tradicional.

“Keep Me Fed” superó los 710 millones de reproducciones y generó importantes reconocimientos, incluyendo una nominación al Grammy Latino por “Qué Más Quieres”, además de menciones en los MTV Video Music Awards y los MTV Europe Music Awards.

Su crecimiento también se ha reflejado sobre los escenarios. Durante los últimos años, las hermanas Villarreal han construido una reputación basada en la intensidad de sus presentaciones en vivo, encabezando conciertos alrededor del mundo y compartiendo cartel con artistas como Yungblud, Halsey, Evanescence, Muse y Foo Fighters.

Uno de los momentos más significativos de esa trayectoria llegó en 2025, cuando reunieron a 30 mil personas en conciertos agotados en la Ciudad de México. Aquellas actuaciones quedaron documentadas en el álbum y película “Live From Auditorio Nacional, CDMX”, consolidando un capítulo fundamental en la historia de la agrupación.

Ahora, con una agenda internacional que incluye presentaciones en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica, The Warning encara una nueva fase de expansión global. Su participación en festivales de gran escala, fechas junto a Yungblud en la gira IDOLS World Tour y múltiples conciertos como acto principal confirman que la banda continúa ampliando su alcance en distintos mercados.

En ese contexto, “Everything’s Falling” aparece como una declaración de madurez. Es el trabajo de tres músicos que han crecido frente al público y que hoy utilizan sus experiencias para construir un discurso más profundo, sin perder la energía explosiva que las convirtió en una de las propuestas más emocionantes del rock actual.

AGÉNDALO

Fechas de la gira 2026

25 de junio - Ton of Rock Festival, Noruega.

26 de junio - Estocolmo, Suecia.

28 de junio - Copenhague, Dinamarca.

30 de junio - Varsovia, Polonia.

1 de julio - Münster, Alemania.

4 de julio - Arras, Francia.

6 de julio - Toulouse, Francia.

8 de julio - Madrid, España.

10 de julio - Lisboa, Portugal.

14 de agosto - Summer Sonic, Osaka, Japón.

15 de agosto - Summer Sonic, Tokio, Japón.

18 de septiembre - Louder Than Life Festival, Kentucky, Estados Unidos.

19 de septiembre - Feria Estatal de Nuevo México, Estados Unidos.

PARA SABER

Sobre la banda

Originarias de Monterrey, México, Daniela “Dany” Villarreal (guitarra, voz principal y piano), Paulina “Pau” Villarreal (batería, voz y piano) y Alejandra “Ale” Villarreal (bajo, piano y coros) han construido una de las carreras más destacadas del rock latino contemporáneo. Tras ganar reconocimiento internacional con sus primeros lanzamientos independientes, consolidaron su ascenso con “ERROR” y posteriormente con “Keep Me Fed”, ampliando su alcance global y posicionándose como una de las bandas de rock más relevantes de su generación.

