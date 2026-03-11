Ricardo Arjona anuncia concierto en el Estadio Banorte

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona volverá a los escenarios mexicanos con un concierto que promete ser histórico, ya que será el primer artista en presentarse en el renovado Estadio Banorte , recinto que durante décadas fue conocido como el Estadio Azteca, uno de los estadios más emblemáticos de América Latina.

El anuncio fue dado a conocer este miércoles a través de un video publicado en las redes sociales del cantante, que en pocos minutos superó los 15 mil “Me gusta”. “La gira ya cuenta su historia, vuelve a los lugares, abraza a los amigos. México, por las canciones que nacieron aquí, la cita ya tiene fecha y un lugar emblemático para hacer historia”, se lee en el mensaje que acompaña la publicación.

El nuevo Estadio Azteca

El espectáculo marcará además una nueva etapa para el estadio capitalino, que permaneció cerrado durante varios meses debido a un proceso de remodelación y modernización previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El recinto, inaugurado en 1966 y con capacidad para más de 80 mil espectadores, es uno de los pocos estadios del mundo que ha albergado dos finales de la Copa del Mundo, en Copa Mundial de la FIFA 1970 y Copa Mundial de la FIFA 1986, y se prepara para ser nuevamente escenario del torneo internacional.

Antes de su cierre temporal para la remodelación, la última artista en presentarse en el estadio fue Karol G, quien en 2024 llevó su gira Mañana Será Bonito Tour a la cancha del recinto, logrando una de las presentaciones más multitudinarias de su carrera en México.

El concierto de Arjona está programado para el 20 de diciembre de 2026 y formará parte de su gira Lo que el seco no dijo, un tour con el que el artista ha recorrido diversos escenarios internacionales y que retoma algunos de los temas más representativos de su carrera.

Con más de tres décadas en la música, Arjona es uno de los cantautores más influyentes del pop latino. A lo largo de su trayectoria ha vendido millones de discos y ha firmado éxitos como Historia de un taxi, Mujeres, Señora de las cuatro décadas y Fuiste tú, canciones que lo han consolidado como una de las figuras más queridas por el público en México y América Latina.

Los boletos para el concierto estarán disponibles a través de la plataforma Ticketmaster y la venta general comenzará el martes 17 de marzo a las 11:00 horas. Hasta ahora, los organizadores no han confirmado si habrá preventas exclusivas ni se han dado a conocer los precios de las entradas, aunque se espera una alta demanda por tratarse de la reapertura musical del histórico estadio.

TG