Cinépolis revela palomera coleccionable de Yoshi previo al estreno de 'Super Mario Galaxy'

A pocas semanas del estreno de la nueva película del universo de Mario, la cadena Cinépolis presentó una palomera coleccionable inspirada en Yoshi, uno de los personajes más populares de la franquicia de Nintendo. El artículo forma parte de los productos especiales que suelen lanzarse para acompañar los estrenos más esperados en salas de cine.

La existencia del coleccionable comenzó a circular en redes sociales, donde cuentas dedicadas al coleccionismo difundieron imágenes del producto. Días después, la confirmación llegó a través de publicaciones de Cinépolis Chile , que oficializaron la llegada de esta palomera temática.

Precio y lanzamiento del coleccionable

Además de la palomera, la cadena también pondrá a la venta cinco vasos coleccionables inspirados en personajes del universo de Mario, entre ellos Mario, Luigi, Peach, Toad y Yoshi. La palomera estará diseñada para almacenar una porción grande de palomitas.

De acuerdo con la información difundida, estos productos comenzarán a venderse a principios de abril . No obstante, los clientes con nivel “Súper Fanático” dentro del programa de lealtad de la cadena podrán acceder a una preventa exclusiva.

El precio estimado de la palomera rondaría los 1,249 pesos, lo que la convertiría en uno de los coleccionables más costosos lanzados recientemente por la empresa. El lanzamiento coincide con la llegada a los cines de Super Mario Galaxy: La Película, cuya preventa inició el 10 de marzo durante las celebraciones del Mario Day y que se estrenará en México el 1 de abril.

