A punto de concluir 2025, Google presentó su informe “Año en Búsquedas”, un recuento que ya se ha vuelto tradición y que ofrece una mirada privilegiada a los temas que dominaron la conversación digital en México. El documento no sólo detalla qué buscó la gente, sino cómo estos intereses reflejan el pulso cultural, social y tecnológico del país.

El deporte volvió a colocarse en la cima del listado, demostrando que sigue siendo uno de los motores más fuertes del interés digital de los mexicanos. Competencias como el Mundial de Clubes, la Champions League, la Copa Oro y la Copa Mundial Sub-20 encabezaron las búsquedas generales. A la par, el esperado enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford se convirtió en uno de los eventos deportivos más consultados.

En la categoría de partidos, el top 10 estuvo dominado por encuentros que involucran a equipos con fieles aficiones en México. Clásicos nacionales como América vs. Guadalajara, América vs. Cruz Azul y América vs. Toluca se posicionaron junto a duelos internacionales de alto impacto mediático, entre ellos Portugal vs. España o Estados Unidos vs. México.

La tecnología fue otro de los grandes protagonistas del informe. Las consultas sobre inteligencia artificial crecieron de manera notable, colocando a herramientas como Gemini, DeepSeek y Copilot entre las más buscadas del año. A esto se sumó el interés por dispositivos que marcaron tendencia, como el iPhone 17 y el Nintendo Switch 2, además de plataformas que ganaron usuarios y curiosidad, como YouTube Music y NotebookLM.

La cultura pop y el entretenimiento también tuvieron una presencia contundente. Fenómenos virales como Labubu, Peanutize Me, Cónclave y Nano Banana se propagaron de redes sociales al buscador, convirtiéndose en parte del lenguaje cotidiano. En el terreno de las celebridades, nombres como Bad Bunny México, Mariana Treviño y “Las guerreras K-Pop” mostraron un año repleto de conversación en torno a artistas y personajes con fuerte presencia mediática.

En televisión, el interés se repartió entre realities, series y documentales. “La Granja VIP”, “El Juego del Calamar”, “Chespirito” y “Las Muertas” fueron algunas de las producciones que encabezaron el listado.

El cine también destacó con búsquedas encabezadas por “Nosferatu”, “Cómo entrenar a tu dragón”, “Superman”, “Emilia Pérez” y “El Conjuro 4”.

En In Memoriam, Google registró el impacto de figuras fallecidas en 2025, entre ellas Paquita la del Barrio, Ozzy Osbourne, el papa Francisco, Michelle Trachtenberg, Tongolele y Hulk Hogan.

CT