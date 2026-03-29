Te van a matar es una película que mezcla los géneros del horror, la acción y el humor negro en una sola historia, por lo que es la película perfecta para ver en tu sala de cine favorita .

Te van a matar. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La trama se centra en una joven que acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York sin conocer el historial de desapariciones del edificio .

Te van a matar. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

La chica deberá sobrevivir la noche en el Virgil, la retorcida y misteriosa guarida-trampa de muerte de un culto demoníaco, antes de convertirse en su próxima ofrenda en una épica batalla llena de muertes impactantes y un humor oscuro y perverso.

Te van a matar

(They will kill you)

De Kirill Sokolov.

Con Zazie Beets, Tom Felton, Heather Graham, Patricia Arquette, Myha’la Herrold.

Estados Unidos, 2026.

XM