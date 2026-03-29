Domingo, 29 de Marzo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Te van a matar"

Aquellos que disfrutan el humor negro en las películas de horror la cinta Te van a matar es una opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"Te van a matar" ya está en las salas de cine de la ciudad. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES.

Te van a matar es una película que mezcla los géneros del horror, la acción y el humor negro en una sola historia, por lo que es la película perfecta para ver en tu sala de cine favorita.

Te van a matar. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES. 
Te van a matar. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES. 

La trama se centra en una joven que acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York sin conocer el historial de desapariciones del edificio.

Te van a matar. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES. 
Te van a matar. ESPECIAL/WARNER BROS. PICTURES. 

La chica deberá sobrevivir la noche en el Virgil, la retorcida y misteriosa guarida-trampa de muerte de un culto demoníaco, antes de convertirse en su próxima ofrenda en una épica batalla llena de muertes impactantes y un humor oscuro y perverso.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "Proyecto Fin del Mundo"

   

Te van a matar

(They will kill you)

De Kirill Sokolov.

Con Zazie Beets, Tom Felton, Heather Graham, Patricia Arquette, Myha’la Herrold.

Estados Unidos, 2026.

XM

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