Jueves, 05 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

BTS Official Lightstick 4: Precio y dónde conseguirla en México

La nueva Army bomb viene con nuevas características e inclusiones sin perder su diseño clásico  

Por: El Informador

La versión 4 es una versión actualizada de la última que se lanzó hace casi 6 años, que fue una versión especial. Youtube/BANGTANTV

La versión 4 es una versión actualizada de la última que se lanzó hace casi 6 años, que fue una versión especial. Youtube/BANGTANTV

Se acaba de anunciar el próximo lanzamiento de la nueva versión del lightsitck oficial de BTS, también conocida como la “Army bomb”, la versión 4 la cual incluye novedades y mejoras que no tienen las versiones anteriores.

LEE: Prevén multas por pasear el perro si no cumples estos requisitos; ¿cuáles son y cuánto deberás pagar?

El lightstick, lampara de luz, es un artículo fundamental para los conciertos de K-pop, estos sirven para identificar a los fans de cada grupo, mostrar apoyo y crear un espectáculo visual sincronizado en conciertos, transformándose en un símbolo de pertenencia y conexión entre artistas y fandoms, con diseños únicos y funciones tecnológicas como el Bluetooth para cambiar de color. 

     

¿Qué novedades tiene la versión 4 del lightstick?

Esta nueva versión viene con las siguientes inclusiones y características: 

  • Tendrá una nueva app exclusiva con registro de conciertos y mapa de recintos.
  • El rango de colores disponibles se amplió y ofrecerá efectos más inmersivos en coordinación con la iluminación del escenario.
  • Se podrán configurar varios colores y efectos de parpadeo con el botón del lightstick sin necesidad de usar la app. 
  • Se ha agregado una nueva función: “Color Shaking”, con la que se podrá cambiar el color aleatoriamente al agitarlo.
  • Ahora, antes de que comience el concierto, todos los Lightsticks se encenderán sincronizándose. 

A partir del concierto que se llevará a cabo en Busan, Corea del Sur el 12 de junio de 2026, sólo estará a la venta la versión 4 y el control inalámbrico funcionará exclusivamente para esa.

 Youtube/BANGTANTV
 Youtube/BANGTANTV

¿Cuánto costará y cómo conseguirla en México?

La venta oficial de la nueva versión de la Army Bomb será a través de la tienda digital de Weverse Shop, plataforma exclusiva donde se vende mercancía oficial del grupo. 

De acuerdo con el anuncio la información completa de la venta se revelarán en el portal de Weverse Shop el 6 de febrero a las 11:00 horas (hora coreana), que en México sería este jueves 5 al rededor de las 08:00 horas de la noche.

Sobre los precios aún no se sabe nada al respecto, habrá que esperar a que salga la información detallada para conocer el precio, disponibilidad para los envíos internacionales.  

LEE: Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí: Precios de los boletos en Eticket

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones