BTS Official Lightstick 4: Precio y dónde conseguirla en México

Se acaba de anunciar el próximo lanzamiento de la nueva versión del lightsitck oficial de BTS, también conocida como la “Army bomb”, la versión 4 la cual incluye novedades y mejoras que no tienen las versiones anteriores.

El lightstick, lampara de luz, es un artículo fundamental para los conciertos de K-pop, estos sirven para identificar a los fans de cada grupo, mostrar apoyo y crear un espectáculo visual sincronizado en conciertos, transformándose en un símbolo de pertenencia y conexión entre artistas y fandoms, con diseños únicos y funciones tecnológicas como el Bluetooth para cambiar de color.

¿Qué novedades tiene la versión 4 del lightstick?

Esta nueva versión viene con las siguientes inclusiones y características:

Tendrá una nueva app exclusiva con registro de conciertos y mapa de recintos.

El rango de colores disponibles se amplió y ofrecerá efectos más inmersivos en coordinación con la iluminación del escenario.

Se podrán configurar varios colores y efectos de parpadeo con el botón del lightstick sin necesidad de usar la app.

Se ha agregado una nueva función: “Color Shaking”, con la que se podrá cambiar el color aleatoriamente al agitarlo.

Ahora, antes de que comience el concierto, todos los Lightsticks se encenderán sincronizándose.

A partir del concierto que se llevará a cabo en Busan, Corea del Sur el 12 de junio de 2026, sólo estará a la venta la versión 4 y el control inalámbrico funcionará exclusivamente para esa.

Youtube/BANGTANTV

¿Cuánto costará y cómo conseguirla en México?

La venta oficial de la nueva versión de la Army Bomb será a través de la tienda digital de Weverse Shop , plataforma exclusiva donde se vende mercancía oficial del grupo.

De acuerdo con el anuncio la información completa de la venta se revelarán en el portal de Weverse Shop el 6 de febrero a las 11:00 horas (hora coreana), que en México sería este jueves 5 al rededor de las 08:00 horas de la noche.

Sobre los precios aún no se sabe nada al respecto, habrá que esperar a que salga la información detallada para conocer el precio, disponibilidad para los envíos internacionales.

