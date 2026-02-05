BTS Official Lightstick 4: Precio y dónde conseguirla en México

Se acaba de anunciar el próximo lanzamiento de la nueva versión del lightsitck oficial de BTS, también conocida como la “Army bomb”, la versión 4 la cual incluye novedades y mejoras que no tienen las versiones anteriores.El lightstick, lampara de luz, es un artículo fundamental para los conciertos de K-pop, estos sirven para identificar a los fans de cada grupo, mostrar apoyo y crear un espectáculo visual sincronizado en conciertos, transformándose en un símbolo de pertenencia y conexión entre artistas y fandoms, con diseños únicos y funciones tecnológicas como el Bluetooth para cambiar de color. Esta nueva versión viene con las siguientes inclusiones y características: A partir del concierto que se llevará a cabo en Busan, Corea del Sur el 12 de junio de 2026, sólo estará a la venta la versión 4 y el control inalámbrico funcionará exclusivamente para esa.La venta oficial de la nueva versión de la Army Bomb será a través de la tienda digital de Weverse Shop, plataforma exclusiva donde se vende mercancía oficial del grupo. De acuerdo con el anuncio la información completa de la venta se revelarán en el portal de Weverse Shop el 6 de febrero a las 11:00 horas (hora coreana), que en México sería este jueves 5 al rededor de las 08:00 horas de la noche.Sobre los precios aún no se sabe nada al respecto, habrá que esperar a que salga la información detallada para conocer el precio, disponibilidad para los envíos internacionales. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR