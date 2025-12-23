Taylor Swift refuerza la lucha contra el hambre en EU con donación millonaria

La cantante Taylor Swift realizó una donación de un millón de dólares a Feeding America, la organización no gubernamental (ONG) que encabeza la red más grande dedicada a combatir el hambre en Estados Unidos.

A través de un comunicado difundido este martes, la directora ejecutiva de la organización, Claire Babineaux-Fontenot, destacó que el respaldo constante de la artista durante la temporada decembrina representa una muestra clara del impacto que puede lograrse cuando distintos sectores se unen con un objetivo común: erradicar la inseguridad alimentaria en el país.

La ONG subrayó que la aportación de Swift no solo simboliza solidaridad, sino que también fortalece los esfuerzos para garantizar que miles de familias cuenten con alimentos suficientes durante Navidad y en los meses posteriores , reforzando así su compromiso de largo plazo con las comunidades más vulnerables.

"Estas fiestas, su continuo apoyo es un poderoso recordatorio de lo que es posible cuando nos unimos para erradicar el hambre", escribió la directora.

Feeding America agradeció a Swift, afirmando que su acto fue una muestra de unión para "asegurar que las familias tengan una mesa llena esta Navidad y en el futuro", agregó el escrito.

La estrella del pop ha realizado varias donaciones en el pasado a la organización sin ánimo de lucro , incluida una millonaria donación en octubre del año pasado para ayudar a las víctimas de los huracanes Helene y Milton, que devastaron partes del sureste de los Estados Unidos.

La contribución de Swift ayudó a comunidades afectadas por estos desastres a recuperarse , proporcionando alimentos esenciales, agua potable y suministros a las personas afectadas por estas tormentas devastadoras.

El último informe de Feeding America, la red de bancos más grande de Estados Unidos, estima que la inseguridad alimentaria ha escalado hasta afectar a 47 millones de personas en todo el país, de las cuales 14 millones son latinos.

