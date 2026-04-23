A solo días del estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2”, una noticia sacudió a los seguidores de la franquicia: Sydney Sweeney sí grabó una escena para la película, pero fue eliminada del corte final. La decisión ha generado curiosidad en plena cuenta regresiva hacia el lanzamiento.

La secuela llega a cines el 30 de abril con gran expectativa

ESPECIAL

La continuación de “El Diablo Viste a la Moda” está programada para llegar a salas de cine el próximo 30 de abril, convirtiéndose en uno de los estrenos más comentados del año.

La película revive una de las historias más recordadas del cine de moda y entretenimiento, con el regreso de figuras clave como Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes retoman sus papeles en esta nueva entrega.

El regreso del elenco original ha impulsado el interés entre quienes convirtieron a la cinta original en un clásico moderno. Además, el proyecto suma nombres de alto perfil como Lady Gaga, Naomi Campbell y la supuesta participación de Anna Wintour, editora histórica de Vogue e inspiración detrás del universo narrativo de la saga.

Sydney Sweeney sí grabó una escena, pero no aparecerá

En medio del entusiasmo por el estreno, surgió una noticia inesperada: Sydney Sweeney, actriz reconocida por su trabajo en la serie “Euphoria”, quedó fuera de la versión final de la película. De acuerdo con reportes difundidos por Variety y The Hollywood Reporter, la actriz sí participó en el rodaje y filmó una escena que estaba prevista para aparecer en los primeros minutos de la historia.

Posteriormente, Entertainment Weekly confirmó que dicha aparición existía dentro del proyecto, lo que apuntaba a una participación breve, aunque importante para el arranque narrativo. Sin embargo, una fuente cercana a la producción reveló que la secuencia fue retirada por completo durante la edición final.

INSTAGRAM/sydney_sweeney

¿Por qué eliminaron la escena?

Según la información disponible, la salida de Sydney Sweeney no estaría relacionada con polémicas externas, agenda o conflictos detrás de cámaras.

La razón señalada fue una “decisión creativa” tomada durante la etapa de postproducción. Fuentes cercanas indicaron que el arco de su personaje no lograba integrarse de forma orgánica con la historia principal, por lo que se decidió eliminar la escena para mantener la coherencia narrativa del filme.

Este tipo de ajustes no son raros en grandes producciones de Hollywood, donde escenas completas pueden desaparecer si no encajan con el ritmo o enfoque final.

Un momento de alta exposición para la actriz

La noticia llega cuando Sydney Sweeney atraviesa uno de los momentos de mayor visibilidad en su carrera. En semanas recientes, la actriz ha estado en conversación pública por sus nuevas escenas en “Euphoria”, serie de HBO, así como por su participación en una campaña publicitaria de American Eagle.

Por ello, su supuesta inclusión en “El Diablo Viste a la Moda 2” había despertado interés adicional entre fans del cine y de la actriz.

El regreso de una franquicia icónica

La primera entrega de “El Diablo Viste a la Moda” se convirtió en un referente cultural gracias a su mezcla de moda, ambición profesional y personajes memorables. El personaje de Miranda Priestly, interpretado por Meryl Streep, marcó una era dentro del cine contemporáneo, mientras que Anne Hathaway consolidó su presencia en Hollywood con el papel de Andy Sachs.

Ahora, la secuela busca conectar con nuevas audiencias sin perder el atractivo nostálgico que rodea al filme original.

Aunque la escena ya no estará en cines, la revelación ha abierto nuevas preguntas entre seguidores de la saga: ¿qué personaje iba a interpretar Sydney Sweeney?, ¿volverá en una futura entrega?, ¿se liberará la escena eliminada más adelante? Por ahora, la producción mantiene silencio sobre mayores detalles, mientras la expectativa por el estreno sigue creciendo.

Cuenta regresiva para el estreno

Con polémica incluida, el regreso de “El Diablo Viste a la Moda” se perfila como uno de los eventos cinematográficos más comentados del cierre de abril. Y aunque Sydney Sweeney no aparecerá en pantalla, su nombre ya forma parte de la conversación alrededor de una secuela que promete dar de qué hablar desde su primer fin de semana en taquilla.

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