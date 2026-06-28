Perros jugando futbol, las películas ideales esta temporada de Mundial 2026 (VIDEO)

Cada Copa del Mundo despierta la pasión por el futbol dentro y fuera de la cancha. Mientras algunos aficionados reviven partidos históricos y otros buscan documentales deportivos, también existe una opción mucho más curiosa para acompañar la temporada mundialista: las películas protagonizadas por perros que dominan el balón mejor que muchos futbolistas profesionales.

Aunque pueda sonar extraño, durante las décadas de los noventa y los primeros años de los 2000 Hollywood descubrió una fórmula aparentemente infalible: tomar un deporte popular, añadir un perro extraordinariamente talentoso y construir una historia familiar llena de goles, remontadas imposibles y lecciones de amistad. El resultado fue un pequeño subgénero cinematográfico que, aunque hoy resulta extravagante, conserva un encanto especial para quienes crecieron viendo estas producciones.

Si buscas una alternativa interesante para disfrutar en familia durante el Mundial 2026, estas son algunas de las películas más recordadas protagonizadas por perros amantes del futbol.

1. Air Bud: World Pup (2000)

La tercera entrega de la popular saga de Buddy llevó al famoso golden retriever al mundo del futbol. En esta ocasión, el perro descubre que también tiene talento para dominar el balón y termina convirtiéndose en la pieza clave de un equipo juvenil.

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La película combina los elementos clásicos de la franquicia: amistad, superación personal y una buena dosis de humor. Aunque hoy algunas escenas resultan inverosímiles, sigue siendo la referencia obligada cuando se habla de perros futbolistas en el cine.

2. Soccer Dog: The Movie (1999)

Si existe una película que intentó replicar el fenómeno de Air Bud en el futbol, esa es Soccer Dog. La historia sigue a un niño huérfano que encuentra compañía en un perro con una habilidad sorprendente para jugar este deporte.

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Con entrenamientos improbables, partidos decisivos y un perro capaz de marcar goles espectaculares, esta cinta se convirtió en una de las producciones más representativas del género y todavía conserva una pequeña base de seguidores nostálgicos.

3. Soccer Dog: European Cup (2004)

Conocida en algunos países como Un delantero muy peludo, esta secuela llevó la acción hasta Europa. La trama incorpora elementos de aventura e incluso ciencia ficción al presentar a un perro cuya inteligencia y habilidades deportivas fueron potenciadas mediante experimentos científicos.

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El resultado es una película tan extravagante como entretenida, ideal para quienes disfrutan de las historias familiares más disparatadas.

4. Pup Star: Better 2Gether (2017)

Aunque no gira exclusivamente alrededor del futbol, esta producción familiar merece un lugar en la lista por incluir varias secuencias deportivas protagonizadas por perros y por mantener vivo el legado de las películas protagonizadas por animales talentosos.

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La cinta mezcla competencias, humor y aventuras para una nueva generación de espectadores, demostrando que el atractivo de los perros atletas sigue vigente en el cine infantil.

5. Pups United (2015)

Ambientada durante una Copa Mundial Juvenil de Futbol, esta película combina espionaje, aventuras y perros parlantes. La misión consiste en proteger un valioso trofeo mientras se desarrolla un torneo internacional.

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Aunque el futbol funciona más como telón de fondo que como elemento central de la historia, la película aprovecha el ambiente mundialista para ofrecer una propuesta ligera y entretenida para toda la familia.

Un género tan extraño como entrañable

Las películas de perros futbolistas nunca aspiraron a convertirse en obras maestras del cine y la comedia involuntaria. Sin embargo, lograron conquistar a una generación de espectadores gracias a una fórmula sencilla: combinar el entusiasmo del deporte con el carisma natural de los animales.

En muchos sentidos, estas historias representan una época particular del cine familiar, cuando los estudios apostaban por relatos optimistas donde cualquier sueño parecía posible. Después de todo, si un perro podía ganar un campeonato de futbol, también podía enseñarnos lecciones sobre trabajo en equipo, amistad y perseverancia.

Durante el Mundial 2026, estas películas ofrecen una alternativa cuanto menos interesante para quienes desean seguir disfrutando del ambiente futbolero fuera de los estadios y disfrutan del cine clásico.

TG