Muchas mujeres han sido alguna vez Jennifer Garner. No la estrella de Hollywood, sino la chica de 13 años que despierta en el cuerpo de una adulta en “Si yo tuviera 30”, todavía torpe frente al mundo, aprendiendo que crecer no siempre equivale a entenderlo todo y que amar implica tomar decisiones que dejan huella. Esa imagen de vulnerabilidad -mezcla de entusiasmo, miedo y ternura- no sólo marcó a toda una generación de espectadoras, sino que también se convirtió en una especie de espejo emocional.

Con los años, Garner siguió acompañando a muchas mujeres fuera de la pantalla: en sus matrimonios con Scott Foley y Ben Affleck, en sus rupturas públicas, en la manera sobria y sin estridencias con la que atravesó el escrutinio mediático. Y, sobre todo, en su vida como madre de tres hijos -Violet, Seraphina y Samuel-, un rol que no sólo transformó su vida personal, sino también su manera de entender el amor.

Hoy, a los 53 años, la actriz tiene claro que amar no garantiza finales felices. Pero sí exige responsabilidad. Responsabilidad emocional, cuidado del otro y una disposición a reconocer el impacto de nuestras decisiones, algo que, en tiempos convulsos y polarizados, cobra una relevancia particular.

“En el mundo real y en los tiempos que vivimos, creo que el amor es la respuesta: sentimientos como la compasión, lo increíble y lo simplemente salvaje que es amar a tu prójimo”, dice Garner en entrevista. Su definición del amor se aleja del romanticismo idealizado y se acerca más a una ética cotidiana: amar como verbo activo, incómodo a veces, pero profundamente humano.

Esa mirada es la que traslada a “Lo último que me dijo”, cuya segunda temporada se estrena el próximo 20 de febrero en Apple TV. En la serie, Garner interpreta a Hanna Hall, una mujer cuya vida da un vuelco cuando su esposo desaparece de manera repentina, dejándola sola y a cargo de Bailey, su hija adolescente de una relación anterior.

La historia arranca desde el misterio, pero pronto se desplaza hacia un territorio más íntimo: la convivencia forzada entre dos desconocidas unidas por una ausencia. Lo que en un inicio es una maternidad no elegida -marcada por la desconfianza, el enojo y un duelo compartido de formas muy distintas- se transforma, con el tiempo, en un vínculo sostenido por la necesidad de protegerse mutuamente.

Con información de El Universal

Resiliencia femenina

Para Garner, es justo en la emoción maternal donde se manifiesta con mayor claridad el amor, una experiencia que conoce de primera mano, pero que insiste en no limitar a la biología. La maternidad, dice, no es una condición exclusiva, sino una capacidad.

“Hay muchas maneras de ser madre. No creo que debas ser una mujer, o alguien que se identifique como una, o ser madre, en cualquier caso, para entender la maternidad”, afirma.

“Yo creo que, si le das la mano a un niño o incluso a un perro, verás ese instinto materno aparecer. En este caso, me gusta que exploremos una relación entre madre e hija que no está bien todo el tiempo”.

Ese matiz -la imperfección- es el corazón de la segunda temporada. Hanna y su hijastra Bailey (interpretada por Angourie Rice) deben aprender a convivir sin una base de confianza previa, mientras intentan descifrar qué ocurrió con el hombre que las unía y toman decisiones sin contar con todas las respuestas. No hay certezas, sólo la urgencia de seguir adelante.

“Algo que me parece interesante de la historia es que las mujeres atraviesan el conflicto, mientras que los hombres siguen atrapados en él”, reflexiona Garner. “Nosotras procesamos el dolor y seguimos, y ellos apenas están tratando de entender lo que pasó”.

Más que un thriller, “Lo último que me dijo” se convierte así en un retrato sobre la resiliencia femenina, los lazos que se construyen en la pérdida y la forma en que el amor -lejos de ser ideal- se vuelve un acto de resistencia.

CT