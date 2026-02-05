Bunbury encabezará las actividades de FIM GDL 2026 con una conferencia magistral

La Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL) 2026 tendrá como uno de sus ejes centrales la participación de Enrique Bunbury, quien ofrecerá la conferencia magistral La palabra como escenario. Poesía, canción y pensamiento crítico, dentro del programa Focus España – Casa PortAmérica presenta, con el que España será el país foco de la onceava edición del encuentro. La charla propone una reflexión en torno a la creación poética como punto de partida de la canción y al escenario como espacio de pensamiento, en un contexto atravesado por la inmediatez digital y los debates sobre ética creativa, lenguaje y tradición.

La conferencia forma parte de la programación profesional de FIM GDL 2026, que se realizará del 25 al 28 de febrero en distintos recintos de la Universidad de Guadalajara, y que reunirá a delegaciones de América Latina, España, Canadá y otros territorios. Organizada por la Universidad de Guadalajara, Esmerarte Industrias Creativas y Fundación PortAmérica, la feria busca impulsar conexiones, alianzas y oportunidades de negocio para el sector musical iberoamericano, con un enfoque en la formación, el encuentro profesional y la circulación artística.

El programa Focus España – Casa PortAmérica presenta, curado en alianza con Fundación PortAmérica y con la colaboración del Ministerio de Cultura, cuenta con financiamiento de la Unión Europea a través de NextGenerationEU, además del apoyo del Instituto de la Música y Music by Spain. Este bloque integra showcases y actividades profesionales orientadas al intercambio cultural y creativo entre Europa y América Latina, con la participación de organizaciones como EsMúsica Federación de la Música de España, Promusicae, Productores de Música en España, AECID, ACCES, APM y SGAE.

Más allá de la participación de Bunbury, la edición 2026 contempla más de 60 actividades profesionales, entre conferencias, paneles, talleres, keynotes y espacios de networking. Los contenidos abordan temas como la internacionalización de la música mexicana y española, el booking y las giras en América Latina, el uso de data y analítica para artistas, el marketing en la era del streaming, los fondos públicos para creadores y los cruces entre música, fútbol, gaming e industrias creativas.

En estas actividades participarán más de 70 especialistas nacionales e internacionales, quienes compartirán experiencias, herramientas y casos de estudio.

La feria también incluirá encuentros profesionales especializados, como los dedicados a Supervisión Musical de Habla Hispana, Festivales Públicos, Venus Independientes y Orquestas de México, así como espacios de diálogo sobre inclusión y accesibilidad en la industria musical, el papel del tercer sector, los venues independientes y los retos que plantea la legislación sobre inteligencia artificial en América Latina.

En el apartado de circulación artística, FIM GDL 2026 presentará 35 showcases con proyectos emergentes y consolidados de México, España, Chile y otros países, que funcionarán como vitrinas para la proyección internacional de los artistas y como espacios de descubrimiento para públicos y profesionales.

Como cierre, el 28 de febrero se realizará una edición especial del Festival PortAmérica Latitudes en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario, que integrará presentaciones musicales y propuestas gastronómicas de distintos países iberoamericanos.

El cartel está conformado por Lila Downs, Dani Martín, Arde Bogotá, Macario Martínez y La Garfield, junto a sabores de autor a cargo de chefs como Fabián Delgado, Édgar Núñez y Pepe Solla, así como proyectos que ponen en valor las tradiciones culinarias ancestrales, como Saberes de Mujeres Indígenas.

