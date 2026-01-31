Apoya al cine mexicano contemporáneo, organiza una salida al cine y disfruta de la película Sobriedad, me estás matando, una historia de humor negro dirigida por Raúl Campos y protagonizada por Octavio Hinojosa, Alfonso Borbolla, Maya Zapata.La trama se centra en Raffi, quien es un casi cuarentón que ha entrado y salido de centros de rehabilitación los últimos 17 años. Después de ser expulsado de su última clínica y corrido de casa de su mamá, Raffi busca refugio con Trino, el único amigo que le queda.Al enterarse que Inés, su crush de la prepa, se acaba de divorciar, Raffi decide hacer todo lo posible por conquistarla y reconstruir su vida, incluso si eso significa conseguir un trabajo ordinario y madurar.Esta película es para ti si te encanta el cine mexicano.De Raúl Campos.Con Octavio Hinojosa, Alfonso Borbolla, Maya Zapata, Mónica Dionne, Félix de Valdivia, Hugo Stiglitz, Hugo Catalán.México, 2025.XM