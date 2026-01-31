Molotov reclama video parodia de "Frijolero" de Canal Once en YouTube

La banda Molotov habría obligado al programa Operación Mamut de bajar del canal de YouTube del Canal Once la parodia que Fernando Rivera Calderón "Monocordio" hizo del tema "Frijolero". Esto tras alegar una denuncia relacionada con derechos de autor que obligó a la televisora a retirar la emisión del programa de la plataforma.

La situación fue confirmada por el propio Rivera Calderón quien informó a través de sus redes sociales que la baja del contenido se realizó luego de que Universal Music, disquera vinculada a Molotov, metió una reclamación a través de YouTube por los motivos señalados. Dicho procedimiento fue aceptado por la plataforma, por lo que la se ordenó retirar el video.

"En ese programa yo hice una parodia a ‘Frijolero’ de Molotov; parodias que vengo haciendo desde que estaba en ‘El Weso’; por lo menos 20 años haciéndolo en los medios privados y públicos” señaló Rivera Calderón.

El cantante que, como confesó, suele hacer uso de este tipo de herramientas creativas señaló que se analiza qué acciones podrían emprender para evitar que una situación similar ocurra. Cabe destacar que Canal 11 no monetiza los contenidos en YouTube, sin embargo, de igual manera se solicitó la baja del video.

La situación, lejos de hacer olvidar el videoclip de la canción, provocó que este circulara en redes sociales y que se volviera tendencia en X.

