Cinemex se luce este jueves 30 de octubre con dos estrenos

Cinemex vuelve a convertirse en el espacio ideal para vivir emociones intensas y sumergirse en historias que desafían la imaginación y conmueven el corazón.

Este jueves 30 de octubre, presenta un doble estreno que combina suspenso, aventura y drama, pensado para todo tipo de público. Ya sea que busques tensión que acelere tu pulso o relatos que te hagan reflexionar y sentir, estas películas prometen dejar una marca imborrable.

Los estrenos de esta semana invitan a descubrir mundos distintos: uno donde la acción y el misterio se entrelazan de formas sorprendentes, y otro donde la vida cotidiana se convierte en un viaje de autodescubrimiento y emociones profundas.

Te compartimos los dos estrenos imperdibles de este jueves en Cinemex:

Tenet

Armado con tan solo una palabra –Tenet–, el protagonista se enfrenta a una misión que pondrá en riesgo la supervivencia del mundo entero.

Su camino lo llevará a internarse en el oscuro mundo del espionaje internacional, donde la experiencia se desdobla más allá del tiempo lineal, desafiando la percepción de la realidad y poniendo a prueba cada decisión.

Enzo

Enzo, un joven de 16 años, desafía las expectativas de su familia burguesa al elegir un aprendizaje en albañilería, lejos de la vida de prestigio que habían imaginado para él.

Mientras las tensiones aumentan en su villa del soleado sur de Francia, Enzo descubre en Vlad, un carismático compañero ucraniano, nuevas posibilidades que podrían cambiar su futuro y sus sueños, en un relato lleno de emociones y autodescubrimiento.

MF