Lunes, 09 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Si pudiera, te patearía”

Las películas con nominaciones al Oscar® siguen ingresando a la cartelera de cine de la ciudad, ahora el turno es para el filme Si pudiera, te patearía

Por: Xochitl Martínez

"Si pudiera, te patearía" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Con nominación al Oscar® en la categoría de Mejor Actriz, la película Si pudiera, te patearía ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad.

Si pudiera, te patearía. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, Linda intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, un esposo ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta. Mientras trata de que la vida no se le salga de las manos.

Si pudiera, te patearía. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Rose Byrne entrega la mejor actuación de su carrera en este intenso drama por el cual está nominada al Oscar® como Mejor Actriz, galardón que ya ganó en los Golden Globes.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “¡La Novia!”

Si pudiera, te patearía

(If I had legs I’d kick you)

De Mary Bronstein.

Con Rose Byrne, ASAP Rocky, Dalaney Quinn, Conan o’Brien, Danielle Macdonald, Christian Slater.

Estados Unidos, 2025.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones