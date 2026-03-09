Con nominación al Oscar® en la categoría de Mejor Actriz, la película Si pudiera, te patearía ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad.Con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, Linda intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, un esposo ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta. Mientras trata de que la vida no se le salga de las manos.Rose Byrne entrega la mejor actuación de su carrera en este intenso drama por el cual está nominada al Oscar® como Mejor Actriz, galardón que ya ganó en los Golden Globes.(If I had legs I’d kick you)De Mary Bronstein.Con Rose Byrne, ASAP Rocky, Dalaney Quinn, Conan o’Brien, Danielle Macdonald, Christian Slater.Estados Unidos, 2025.XM