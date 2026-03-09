Con nominación al Oscar® en la categoría de Mejor Actriz, la película Si pudiera, te patearía ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad.

Si pudiera, te patearía. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Con su vida literalmente derrumbándose a su alrededor, Linda intenta lidiar con la misteriosa enfermedad de su hija, un esposo ausente, una persona desaparecida y una relación cada vez más hostil con su terapeuta. Mientras trata de que la vida no se le salga de las manos.

Si pudiera, te patearía. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Rose Byrne entrega la mejor actuación de su carrera en este intenso drama por el cual está nominada al Oscar® como Mejor Actriz, galardón que ya ganó en los Golden Globes.

Si pudiera, te patearía

(If I had legs I’d kick you)

De Mary Bronstein.

Con Rose Byrne, ASAP Rocky, Dalaney Quinn, Conan o’Brien, Danielle Macdonald, Christian Slater.

Estados Unidos, 2025.

XM